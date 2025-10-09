Weight Loss Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग सकाळच्या नाश्त्यात हे 6 पौष्टिक पराठे नक्की बनवा, लगेच लिहून ठेवा रेसिपी

थोडक्यात:वजन कमी करायचं असेल तर प्रथिनयुक्त आणि पोषणमूल्य असलेले हे ६ पराठे आहारात समाविष्ट करा.सत्तू, मेथी, पनीर, मटार, अंडी आणि मूगडाळ यासारख्या नैसर्गिक घटकांनी बनलेले पराठे चविष्ट आणि आरोग्यदायी आहेत.हे पराठे स्नायू वाढवतात, भूक नियंत्रणात ठेवतात आणि दीर्घकाळ तृप्तता देतात..High-Protein Parathas in a Weight Loss Diet: पराठा म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर तुपात खरपूस भाजलेला गरमागरम आणि स्वादिष्ट असा नाश्ता येतो. पण तुम्ही विचार केला आहे का, की पराठेही 'हाय -प्रोटीन डाएट'चा एक भाग बानू शकतात? होय! जर अंडी, शेक्स किंवा पावडर यांच्याशिवाय आपण नैसर्गिक पद्धतीने प्रथिने मिळवू शकतो. हे सुद्धा आपल्या रोजच्या जेवणातून. .थोड वेगळा दृष्टिकोन आणि योग्य भर घालून आपण घरच्या घरीच असे पराठे तयार करू शकतो, जे केवळ चविष्ट नसून पोषणमूल्यांनी भरलेलं आहेत. हे पराठे वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत, दीर्घकाळ पोर भरलेल ठेवतात आणि स्नायूंना बळकटी देतात. चला तर मग, पाहूया 6 पौष्टिक परतही जे तुमच्या आरोग्यप्रेमी जीवनशैलीसाठी परिपूर्ण आहेत..Shukra Gochar 2025 : शुक्र ग्रह आज कन्या राशीत करणार प्रवेश, वृषभसह 'या' 5 राशींना मिळणार राजयोगाचा वरदान! .सत्तु पराठासत्तू म्हणजे भाजलेला हरभरा, जो प्रोटीनने भरलेला असतो. ग्रामीण भागात याचा वापर फार पूर्वीपासून होत आहे.कसे तयार करायचं?सत्तू मध्ये कांदा, मिरची, मीठ आणि लिंबाचा रस मिसळा. त्यात थोडंसं पाणी घालून सारण तयार करा. मग गव्हाच्या पोळीत भरून पराठा लाटा आणि तव्यावर तूप घालून भाजा. याने तुमचं पोट भरत, ऊर्जा वाढते आणि पचन सुधारते.मेथी - पनीर पराठामेथी आणि पनीर याचा मेळ म्हणजे आरोग्यदायू आणि स्वादिष्ट पराठा. मेथी मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते आणि पनीर प्रोटीनयुक्त असते.कसे तयार करायचं?मेथी कढईत २- ३ मिनिट वाफायला ठेवा. त्यात किसलेलं पनीर, मसाले आणि मीठ घालून सारण तयार करा. मग हे सारण पोलीमध्ये भरून भाजा. आठवड्यातून २ - ३ वेळा खावे. याने स्नायू बळकट होतात आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.मटार पराठाहरभऱ्याचे दाणे ( मटार) हे फायबर आणि प्रोटीनचा चांगला स्रोत आहेत.कसे तयार करायचं?मटार उकडून मसाले घालून सारण बनवा मग ते पोलीमध्ये भरून भाजा. आठवड्यातून २ दिवस खाल्याने पचन सुधारतो, अॅन्टिऑक्सिडंट्स मिळतात आणि वजन नियंत्रणात मदत होते.पालक-पनीर पराठापालक आणि पनीर यांचे मिश्रण म्हणजे आयर्न, कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा मेळ आहे.कसे तयार करायचं?पालक उकडून बारीक करा. त्यात पनीर, मसाले, लसूण मिसळा.आणि सारण पोळीत भरून पराठा भाजा. याने थकवा कमी करतो, हाडं मजबूत करतो आणि पोषण वाढवतो..Kartik Month Deepdaan: कार्तिक महिन्यात दीपदान का करावे? जाणून घ्या लाभ आणि कोणत्या वस्तूंचे दान करावे.अंडा पराठाअंडं हे परिपूर्ण प्रथिनांनी भरलेलं अन्न आहे. सकाळी नाश्त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.कसे तयार करायचं?पोळी अर्धवट भाजा. फेटलेलं अंडं (कांदा, मिरची, मीठ घालून) त्यावर ओता. उलटवून दोन्ही बाजूंनी भाजा . याने तुमच्या शरीरातील स्नायूंची वाढ, मेंदूचं आरोग्य आणि दीर्घकाळ तृप्तता.मूगडाळ पराठामुगडाळ पचायला हलकी आणि शरीरासाठी फायदेशीर आहे. या पराठ्यामुळे पचन सुधारतं आणि भूक कमी लागते.कसे तयार करायचं?मुगडाळ भिजवून त्याची पेस्ट बनवा. मसाले घालून हे मिश्रण कणकेत मिसळा. पोळ्या लाटून तव्यावर भाजा.हे लवकर वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त आणि शरीराला हलकं ठेवतो..FAQs1. पराठे खाल्ल्याने वजन वाढणार नाही का? (Will eating parathas lead to weight gain?)नाही, जर योग्य पद्धतीने बनवले आणि प्रमाणात खाल्ले, तर हे पराठे वजन कमी करण्यास मदत करतात.2. हे पराठे किती वेळा आहारात घ्यावेत? (How often should these parathas be included in the diet?)आठवड्यातून २ ते ४ वेळा सकाळच्या नाश्त्यासाठी हे पराठे घेणे फायदेशीर ठरते.3. वजन कमी करण्यासाठी कोणता पराठा सर्वात उपयुक्त आहे? (Which paratha is best for weight loss?)मूगडाळ आणि मेथी-पनीर पराठा हे वजन कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त मानले जातात.5. हे पराठे डाएटवर असताना खाणं योग्य आहे का? (Are these parathas suitable while on a diet?)होय, कारण हे नैसर्गिक प्रथिनांनी भरलेले असून कमी तेलात बनवले जातात आणि हेल्दी पर्याय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.