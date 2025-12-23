Doodh Soda: ‘धुरंधर’मुळे व्हायरल झालेलं पाकिस्तानमधील पेय नेमकं काय? जाणून घ्या दूध सोडा कसा बनवायचा

Doodh Soda’ Trends after in ‘Dhurandhar' : उत्कृष्ट दिगदर्शन, संगीत, सिनेमॅटोग्राफी, अभिनेत्यांचे उत्तम अभिनय यामुळे तर धुरंधर फेमस झालाच, पण त्याचसोबत अजून एक गोष्टीने लोकांचं मन वेधलं, ते म्हणजे 'दूध सोडा’. पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात बनवलं जाणारं आणि परमपार्क हे पेय सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड बनला आहे. चित्रपटात कराचीच्या ल्यारी परिसरात घडणाऱ्या एका महत्त्वाच्या दृश्यात दूध सोड्याचा स्टॉल दाखवण्यात आला आहे. या स्टॉलच्या आडून एक गुप्तहेर मिशन चालतं आणि याच प्रसंगामुळे हे साधं पेय अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं. .पाकिस्तानमधील लाहोर आणि कराचीसारख्या शहरांमध्ये उन्हाळ्यात दूध सोडा हे एक लोकप्रिय पेय आहे. रमजानच्या काळात, विशेषतः इफ्तारच्या वेळी, दूध सोड्याची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होते. अनेक लोकांसाठी हे पेय आठवणींशी जोडलेलं, ताजेतवाने करणारं आणि पारंपरिक चवीचं प्रतीक आहे. भारतातील पंजाब आणि जुन्या दिल्लीतही काही घरांमध्ये दूध सोडा आजही बनवला जातो..Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या.दूध सोडा म्हणजे नेमकं काय?दूध सोडा म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं तर थंड दूध आणि स्प्राईट किंवा 7अपसारखा लेमन-लाईम सोडा एकत्र करून बनवलेलं पेय. बहुतेक वेळा दूध आणि सोडा समान प्रमाणात घेतला जातो. याची चव गोड, क्रीमी आणि थोडीशी फिजी लागते, त्यामुळे अनेकांना ते खूप रिफ्रेशिंग वाटतं. मात्र सोडा जास्त झाला किंवा तो पटकन मिसळला गेला, तर दूध फाटू शकतं. म्हणूनच दूध सोडा बनवताना सोडा हळूहळू घालणं आणि सावकाश ढवळणं महत्त्वाचं मानलं जातं..घरी दूध सोडा कसा बनवायचा?एक कप उकळून थंड केलेलं पूर्ण फॅट दूध घ्या.एक कप थंड लेमन-लाईम सोडा (स्प्राईट/7अप) तयार ठेवा.आवडीनुसार १–२ चमचे साखर किंवा मध घाला.आधी ग्लासमध्ये दूध घालून साखर नीट विरघळेपर्यंत ढवळा.आता ग्लासच्या बाजूने सोडा हळूच ओता, त्यामुळे फिज टिकून राहील.नंतर हलकेच ढवळा; जोरात ढवळू नका.आणि हे पेय ताबडतोब थंड असतानाच प्या.वेगळी चव हवी असल्यास रोझ सिरप, रूह अफझा, वेलची पूड किंवा सब्जा बी घालू शकता..Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळ्यात सेलिब्रिटीसारखा ग्लो हवाय? आलिया भटची फेमस 'बीटरूट सॅलड' रेसिपी ठरेल गेम चेंजर .कोणासाठी दूध सोडा टाळणं आवश्यक?सर्वांसाठी दूध सोडा योग्य असेलच असं नाही. काहींना यामुळे ब्लोटिंग, गॅस किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. लॅक्टोज इन्टॉलरन्स, IBS, अॅसिडिटी किंवा गॅस्ट्रायटिस असलेल्या व्यक्तींनी हे पेय टाळावं. वारंवार सेवन केल्यास साखर आणि कॅलरीचं प्रमाण वाढू शकतं. त्यामुळे दूध सोडा अधूनमधून, मर्यादित प्रमाणात आणि पूर्णपणे थंड घटक वापरूनच पिणं योग्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.