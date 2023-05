मुंबई : उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे शरीरात निर्जलीकरण होते आणि उर्जेची पातळी कमी होऊ लागते, ज्यामुळे आपल्याला अशक्तपणा वाटतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात तंदुरुस्त आणि सक्रिय राहण्यासाठी टरबूज, आंबा, लिची, कस्तुरी, जर्दाळू, लिंबू इत्यादी अनेक हंगामी फळांचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो.

आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका फळाबद्दल सांगत आहोत, जे खाल्ल्याने उन्हाळ्यातील अनेक समस्या दूर होतात. (why one should eat ice apple in summer taadgola )

ताडगोळा हे दक्षिण भारतात आढळणारे फळ आहे आणि तिथले लोक ते आवडीने खातात. ताडगोळा शरीराला थंडावा देतो. उन्हाळ्यासाठी हा उत्तम नाश्ता मानला जातो, परंतु त्याचे अनेक आरोग्य फायदे देखील आहेत.

ताडगोळ्यामध्ये पोषक घटक असतात

ताडगोळा कार्बोहायड्रेट्स, फायटोन्यूट्रिएंट्स आणि कॅल्शियमने समृद्ध आहे. यात कॅलरीज कमी आहेत, परंतु त्यात फायबर, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे सी, ए, ई आणि के सारखे पोषक असतात. याशिवाय त्यात लोह, पोटॅशियम, जस्त आणि फॉस्फरस सारखी खनिजे देखील असतात.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकरने तिच्या इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ताडगोळा खाण्याचे फायदे शेअर केले आहेत. कोणत्या समस्यांमध्ये ताडगोळा खाणे आवश्यक आहे हे त्यांनी सांगितले आहे.

ताडगोळा खाण्याची ५ कारणे

सकाळी उठल्यानंतर पोट फुगण्याची समस्या असल्यास.

अॅसिडिटीमुळे अनेकदा डोकेदुखी जाणवते.

बद्धकोष्ठता आणि पोटात जडपणाची समस्या.

टॅनिंगमुळे त्वचेचा टोन असमान दिसतो.

त्वचेवर खाज आणि पुरळ उठण्याची समस्या आहे.

बद्धकोष्ठता आणि आम्लता उपचार

उन्हाळ्यात पोटाशी संबंधित समस्या सर्वात जास्त त्रासदायक असतात. ताडगोळ्यामध्ये व्हिटॅमिन बी-12 असते, ते खाल्ल्याने पोटातील अॅसिडिटी दूर होते. तसेच, ते शरीरातील सर्व विषारी पदार्थ काढून टाकते. यामध्ये फायबर देखील असते, ज्यामुळे पचनक्रिया व्यवस्थित होते आणि बद्धकोष्ठतेच्या समस्येपासून सुटका मिळते.

त्वचेवर पुरळ उठणे

उन्हाळ्यात त्वचेवर पुरळ उठण्याची समस्या सामान्य आहे. अशा परिस्थितीत ताडगोळा खाल्ल्याने आराम मिळेल. यामुळे जळजळ आणि खाज दूर होईल. याशिवाय हे खाल्ल्याने उन्हाळ्यात चेहरा उजळतो. हे फ्री-रॅडिकल्सच्या प्रभावापासून त्वचेचे संरक्षण करते. त्यात व्हिटॅमिन-सी असते, जे कोलेजन उत्पादन वाढवते.

शरीर हायड्रेटेड राहते

उन्हाळ्यात जास्त घाम येत असल्याने शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याने डिहायड्रेशनची समस्या उद्भवते, त्यामुळे शरीरातील ऊर्जा पातळी कमी होऊ लागते. ताडगोळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीराला डिहायड्रेट होऊ देत नाही.

रोग प्रतिकारशक्ती वाढते

ताडगोळ्यामध्ये व्हिटॅमिन-सी असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. उन्हाळ्यात हे खाल्ल्याने शरीर रोग आणि संक्रमणाशी सहज लढू शकते.

गोळा येणे बरा

नियमित व्यायाम आणि आहाराकडे लक्ष देऊनही उन्हाळ्यात पोट फुगण्याची समस्या तुम्हाला सतावत असेल, तर ताडगोळा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम फळ ठरू शकतो.

डोकेदुखी निघून जाते

डोकेदुखी ही एक अशी समस्या आहे, ज्यामुळे उन्हाळ्यात बहुतेक लोकांना त्रास होतो. बद्धकोष्ठतेमुळेही ही समस्या उद्भवते. अशा परिस्थितीत खजूर उपयुक्त ठरू शकतो. त्यात कूलिंग गुणधर्म आणि फायबर आहेत.