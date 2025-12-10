Winter Special Paratha: हिवाळ्यात गरमागरम पराठ्याचा खास आस्वाद, नाश्त्यात बनवा झटपट रेसिपी

फूड

Winter Special Paratha: हिवाळा सुरू झाला की बाजारात ताज्या भाज्यांची रेलचेल वाढते आणि त्यातूनच तयार होणाऱ्या गरमागरम पराठ्यांचा स्वाद काही वेगळाच. गाजर, कांदा आणि मुळा या तीन भरपूर पौष्टिक भाज्यांनी बनवलेला हा हिवाळी पराठा सकाळच्या नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. शरीराला उब देणाऱ्या आणि पोटभरीचा नाश्ता देणाऱ्या या पराठ्याची खासियत म्हणजे तो बनवायला अत्यंत सोपा, चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा आहे. गाजरातील व्हिटॅमिन A, मुळ्यातील फायबर आणि कांद्याची नैसर्गिक उष्णता यामुळे हा पराठा हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिरोधक शक्ती वाढवतो. चला तर मग जाणून घेऊया पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

