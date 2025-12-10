Winter Special Paratha: हिवाळ्यात गरमागरम पराठ्याचा खास आस्वाद, नाश्त्यात बनवा झटपट रेसिपी

Winter Special Paratha: हिवाळा सुरू झाला की बाजारात ताज्या भाज्यांची रेलचेल वाढते आणि त्यातूनच तयार होणाऱ्या गरमागरम पराठ्यांचा स्वाद काही वेगळाच. गाजर, कांदा आणि मुळा या तीन भरपूर पौष्टिक भाज्यांनी बनवलेला हा हिवाळी पराठा सकाळच्या नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. शरीराला उब देणाऱ्या आणि पोटभरीचा नाश्ता देणाऱ्या या पराठ्याची खासियत म्हणजे तो बनवायला अत्यंत सोपा, चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा आहे. गाजरातील व्हिटॅमिन A, मुळ्यातील फायबर आणि कांद्याची नैसर्गिक उष्णता यामुळे हा पराठा हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिरोधक शक्ती वाढवतो. चला तर मग जाणून घेऊया पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यगाजरकांदामुळाआलं-लसून-मीरची पेस्टमीठतेलओवातीळमसालेहळद तिखट पनीरज्वारीचे पीठबेसणकोथिंबीर.पराठा बनवण्यासची कृतीसर्वात आधी एका बाउलमध्ये बारीक चिरलेला मुळा, गाजर, कांदा, घ्या. नंतर त्यात आलं, लसून, मीरची पेस्ट, मीठ टाकून चांगले मिसळा. नंतर त्यात ओवा, तीळ, मसाले (हळद, तिखट), पनीर, ज्वारीचे पीठ, बेसण, कोथिंबीर, तेल आणि थोडे पाणी मिसळून चांगले मीठ मळून घ्यावे. नंतर पराठे हाताने थापून घ्यावे. नंतर गरम तव्यावर भाजून घ्यावे. तुम्ही हिवाळ्यात पौष्टिक आणि चवदार पराठा दही आणि चटणीसोबत खाऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.