FIFA World Cup 2026: विश्वचषकात हाय-ड्रामा! स्कॉटलंडचा ऐतिहासिक विजय, तर 'स्वयंगोल'मुळे स्वित्झर्लंडचा घात!

बॉस्टन ः तब्बल २८ वर्षांनंतर विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत दाखल झालेल्या स्कॉटलंडने विजयी पुनरागमन साधताना हैतीवर १-० अशी निसटती मात केली. जॉन मॅकगिन याने पूर्वार्धात केलेल्या गोलमुळे स्टीव क्लार्क यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघाने क गटात पूर्ण तीन गुणांची कमाई केली..सामन्याच्या २८ व्या मिनिटास रिबाउंडवर मॅकगिन याने नेम चुकवला नाही. बेन गॅनन-डोक याने मारलेल्या फटक्यावर चेंडूने गोलपोस्टचा वेध घेतला, चेंडू माघारी फिरलेला असता मॅकगिनने आयती संधी साधली. चेंडू प्रतिस्पर्धी खेळाडूस चाटून गोलनेटमध्ये गेला..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.दृष्टिक्षेपातविश्वकरंडक स्पर्धेच्या पहिल्या लढतीत स्कॉटलंडचा १९८२ नंतर प्रथमच विजयस्पेनमध्ये झालेल्या १९८२ मधील विश्वकरंकात विजयी सलामी देताना न्यूझीलंडवर ५-२ अशी मात१९९० मधील विश्वकरंडकानंतर स्कॉटलंडचा स्पर्धेतील पहिला विजयविश्वकरंडकात दुसऱ्यांदा खेळणाऱ्या हैतीचा स्पर्धेतील सलग चौथा पराभवस्वयंगोलमुळे स्वित्झर्लंडचा घातभरपाई वेळेतील गोलसह कतारने मिळवला पहिला गुण.सॅन फ्रॅन्सिस्को, ता. १४ ः तुलनेत सरस असलेल्या स्वित्झर्लंडचा सामन्यातील भरपाई वेळेतील गोलमुळे घात झाला. त्यांना १-१ असे गोलबरोबरीत रोखून कतारने विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील पहिल्या गुणाची कमाई केली.ब गटातील या सामन्यात ९०+४ व्या मिनिटास स्वित्झर्लंडचा बदली खेळाडू मिरो मुहेम याने स्वयंगोल केल्यानंतर कतार संघाने मोठा जल्लोष केला. चार वर्षांपूर्वी घरच्या मैदानावर यजमान या नात्याने खेळताना तिन्ही लढतीत पराभव पत्करावा लागला होता. त्यांची स्पर्धेतील पहिलीच बरोबरी ठरली. सामन्याच्या १७ व्या मिनिटास ब्रील एम्बोलो याच्या पेनल्टी गोलमुळे स्वित्झर्लंड संघ विजयाच्या दिशेने कूच करत होता. स्विस आक्रमणे रोखण्यात समर्थ ठरलेला कतारी गोलरक्षक महमूद अबुनादा सामन्याचा मानकरी ठरला..स्वित्झर्लंड आणि कतार यांच्यातील गोलबरोबरीमुळे आता ब गटात चुरस निर्माण झाली आहे. या लढतीतून उभय संघ, तसेच सहयजमान कॅनडा व बोस्निया-हर्झेगोविना या संघांचाही प्रत्येकी एक गुण आहे. पुढील लढतीत कतारसमोर कॅनडाचे, तर स्वित्झर्लंडसमोर बोस्निया- हर्झेगोविनाचे आव्हान असेल. सामन्याच्या प्रारंभी स्वित्झर्लंडचा रेमो फ्रेऊलर याला पेनल्टी क्षेत्रात धोकादायकपणे रोखण्याची चूक कतारचा गोलरक्षक अबुनादा याने केली. यावेळी रेफरी सैद मार्टिनेझ यांनी व्हीएआर तंत्रज्ञानाची मदत घेत पेनल्टी फटक्याची खूण केली. अनुभवी एम्बोलो याने स्पॉट किक योग्य दिशेने मारत संघाला आघाडी मिळवून दिली. .Fifa World Cup 2026: ब्राझीलने पराभव टाळला, स्कॉटलंड ३६ वर्षांनंतर जिंकला; कतार-स्वित्झर्लंड सामन्यात वाद झाला.सामन्याच्या भरपाई वेळे स्वित्झर्लंडचा बदली खेळाडू मुहेम कतारच्या दबावासमोर झुकला. बौलेम खौखी याने त्याला आव्हान दिले. होमाम अहमद याचा क्रॉस पास मुहेम याने स्वतःच्याच गोलनेटच्या दिशेने हेडिंग केला. या वेळी गोलरक्षक ग्रेगॉर कोबेल याला चेंडू रोखण्याची अजिबात संधी लाभली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.