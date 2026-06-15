फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: विश्वचषकात हाय-ड्रामा! स्कॉटलंडचा ऐतिहासिक विजय, तर 'स्वयंगोल'मुळे स्वित्झर्लंडचा घात!

Scotland Return to World Cup With Victory: स्कॉटलंडने हैतीवर १-० असा निसटता विजय मिळवत विश्वकरंडकात दमदार पुनरागमन केले. कतार आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात १-१ अशी रोमांचक बरोबरी झाली. शेवटच्या मिनिटातील स्वयंगोलमुळे सामना रंगतदार व अनपेक्षित ठरला.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बॉस्टन ः तब्बल २८ वर्षांनंतर विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत दाखल झालेल्या स्कॉटलंडने विजयी पुनरागमन साधताना हैतीवर १-० अशी निसटती मात केली. जॉन मॅकगिन याने पूर्वार्धात केलेल्या गोलमुळे स्टीव क्लार्क यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघाने क गटात पूर्ण तीन गुणांची कमाई केली.

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