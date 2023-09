- डॉ. कांचनगंगा गंधे, पुणे

- अशोक कुमार सिंग, लखनौ

सजीव सृष्टीतल्या अन्नसाखळ्या, अन्नजाळ्यांमध्ये विषारी, बिनविषारी, औधी, कोणत्याही प्रकारच्या हवेत, वातावरणात, जागेत वाढणाऱ्या वनस्पतींची भूमिका प्रत्यक्षपणे, अप्रत्यक्षपणे खूपच महत्त्वाची आहे. म्हणूनच आपल्या पूर्वसूरींनी देवपूजेत मानाचे स्थान दिले. त्यापैकी 'रुई' हनुमानाला, 'मांदार' गणपतीला, 'धोतरा' शंकराला वाहण्याचा प्रघात आहे.

समुद्रमंथनाच्या वेळेस भगवान शंकराने हलाहल विष प्यायले. तेव्हा त्यांच्या छातीतून 'धोतरा' (दतुरा) उगवल्याचा उल्लेख वामनपुराणात आढळतो. वागण्यातला कडूपणा, नकारात्मकता, द्वेष, राग नष्ट होण्यासाठी शंकराला धोतऱ्याचं फुल व फळ वाहण्याचा प्रघात आहे.

हे झुडूप उकिरड्यावर उगवते. ते विषारी असले तरी औषधी आहे. त्याच्यातल्या रसावर अनेक किडे, अळ्या जगतात. अन्नसाखळी सुरू राहते. आदर राखण्यासाठी गणेशपत्रीत त्याचा समावेश आहे. पांढरा आणि जांभळा रंगाचा धोतरा विषारी आहे.

अवयवांना सूज आली तर पानांचा रस व कळीचा चुना गरम करून लेप लावतात. जखमेवर, सूज आल्यास पानांचे पोटीस बांधतात. बियांमध्ये अॅट्रोपिन हे अल्कॅलॉईड आहे, ते विषारी असले तरी कमी मात्रेत औषधी असल्यामुळे अनेक औषधात वापरतात.

