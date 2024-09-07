Ganesh Chaturthi 2025: गणेशाचं प्रतिकात्मक रूप म्हणजे ‘सुपारी’, जाणून घ्या महत्व अन् इतिहास

डॉ. कांचनगंगा गंधे (पुणे)अशोक कुमार सिंग (लखनौ)भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला २१ पत्रींसह श्री गणेशाची षोड्शोपचार पूजा विविध प्रकारच्या पूजा सामग्रीनेही करतात. त्यातल्या काही सामग्रीची थोडक्यात माहिती या लेखमालेतून देणार आहोत. धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, भक्ती, मंगलकार्याची सुरवात श्रीगणेशाच्या पूजेने करतात. गणेशाचं प्रतिकात्मक रूप म्हणजे ‘सुपारी’- ‘पूगीफल’! ‘पूग’ म्हणजे ‘ऐक्य’. ‘ऐक्य’ भावनेने कार्य पूर्तीस नेणारे ते ‘पूगीफल’, यावरूनच सुपारीचे महत्त्व अधोरेखित होते.तिच्या माध्यमातून ‘विघ्नहर्ता’ गणेशाप्रती असलेली निष्ठा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे संस्कार भारतीय संस्कृतीत आहेत. हिंदू धर्मात सुपारीला दिव्य आणि शुभघटक मानतात. मंगलप्रसंगी ओवळताना, लग्नकार्यात मुहूर्त मंडपाला, वराच्या वस्त्राला पूगीफळ बांधण्याचा प्रघात आहे. वाजंत्रीवाले, पुरोहित, गोंधळी यांना आमंत्रण करताना ‘सुपारी’ देतात आणि तेही आमंत्रण स्वीकारल्याची सुपारी देतात. धार्मिक कार्यात कलशात सुपारी ठेवतात. ‘पूगीफल’ हीच ‘गणेश प्रतिमा शमजून नागवेलीच्या पानावर ‘सुपारी’ ठेवून प्रथम तिची पूजा करत..Ganesh Chaturthi 2025: गणपती बाप्पासाठी बनवा स्वादिष्ट रेड वेलवेट मोदक, जाणून घ्या रेसिपी .अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथांमध्ये ‘तांबूला’ बरोबर ‘सुपारी’चेही उल्लेख आहेत. इ.स.पूर्व ३४० मध्ये ‘हिरॉडोट्स’ या ग्रीक इतिहासकाराने सर्वप्रथम सुपारीचे वर्णन केल्याचे मानतात. जगात अनेक देशांमध्ये जवळजवळ दोन हजार वर्षांपूर्वीपासून सुपारीचा वापर होत असल्याचे उल्लेख आहेत. पूगीफल, पोफळ पूका, पूग, ग्यू, क्वाई, तमूल, कुआ अशा अनेक नामांकित सुपारी जगात ओळखली जाते. वनस्पतिशास्त्रात सुपारीला ‘ॲरेका कॅटेच्यू’ नाव आहे. ‘ॲरेका’ या जातीतल्या एकट्या ‘कॅटेच्यु’ या प्रजातीत ‘टॅनीन’ आहे. जगात भारतातील सुपारी सर्वांत चांगल्या प्रतीची म्हणून ओळखली जाते.महाराष्ट्रातल्या दिवेआगर आणि श्रीवर्धन भागातली पांढरी, तळाशी गोलसर, शेंड्याकडे सपाट, चपटी, मध्यभागी थोडी खाच असलेली ‘रोठा’ सुपारी मऊ आणि गोडसर आहे. कर्नाटकातील तांबडी ‘चिकणी’ सुपारी उभट, कडक आणि तुरट असते. त्यातली ‘हंस’ ही जात सर्वांत श्रेष्ठ! ‘रोठा’ सुपारीचे पातळ काप किंवा तुकडे करून फळाच्या टरफलात पाणी घालून त्याचा अर्क (छोगरू) काढून त्यात दोन तास उकळवून ‘चिकणी’ सुपारी करतात, चमक येण्यासाठी थोडं तिळाचं तेल आणि गूळ टाकतात..Ganesh Chaturthi Best Wishes: 'मोरया रे बाप्पा मोरया रे...' गणेश चतुर्थीला प्रियजनांना द्या मराठीत भक्तीमय शुभेच्छा .सुपारीच्या झाडाला ‘पोफळी’ म्हणतात. लागवडीनंतर ७-१० वर्षांनी साधारणपणे १५-४० वर्षांपर्यंत ‘फळं’ येतात. नर आणि मादी फुलं वेगवेगळी पण एकाच दांडोऱ्यावर छोट्या पण जाड काड्यांवर येतात. फुलं उमलल्यापासून १०-११ महिन्यांनी ‘पोफळ’ तयार होते. पिकल्यावर फळाचे टरफल शेंदरी रंगाचे होते. टरफल काढल्यावर आतली बी म्हणजे ‘सुपारी’.सुपारीमध्ये ‘ॲरेका कॅटेचिन’, ‘एपीकॅटेचीन’ ही टॅनिन द्रव्ये, गॅलिक ॲसिड, टर्पीनिऑल, ॲरेकोलाईन ही रासायनिक द्रव्य आहेत. कमी मात्रेत सुपारी खाल्ल्यास पोटातले जंत, ओकारी कमी होते, कफ व पित्त दोष नाहीसे करते. काही आयुर्वेद औषधात काही प्रमाणात सुपारीचा उपयोग करतात. विड्याच्या पानाबरोबर खाल्ल्यास तिची चव लवंगेतल्या ‘युजेनॉल’सारखी लागते.सुपारीच्या झावळ्या ‘कोकोपिट’साठी उपयुक्त आहेत. फळाच्या सालीत, सुपारीत टॅनिन असल्यामुळे कपडे व जनावरांची कातडी रंगवण्यासाठी वापरतात. झाडाचा प्रत्येक भाग उपयोगी असल्याने ‘कल्पवृक्ष’ म्हणूनही ओळखतात.सुपारीची साल आणि आतल्या मगजावरच्या रेषा वेगळ्या करता येत नाहीत. ‘एकसंघ’ सुपारी ‘शुभ शकुनी’, ‘शुद्ध’ आणि गणेशाचं प्रतिकात्मक रूप मानून कार्याच्या आरंभी तिची पूजा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.