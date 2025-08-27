Ganesh Chaturti Festival

Shrimant Dagdusheth Halwai Temple : पुण्यात ज्यांच्या नावाने गणपती मंदिर आहे, ते श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई कोण होते? जाणून घ्या नेमका इतिहास...

History of Dagdusheth Ganpati Temple Pune : दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात देश-विदेशातून भाविक मोठ्या श्रद्धेने येतात. अशा या जगप्रसिद्ध गणपती मंदिराला ज्यांचं नाव देण्यात आलं ते दगडूशेठ हलवाई नेमके कोण होते? हे तुम्हाला माहिती आहे का?
History of Dagdusheth Ganpati Temple Pune
History of Dagdusheth Ganpati Temple Puneesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Dagdusheth Ganpati Temple history : पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध गणेश मंदिरांपैकी एक आहे. हे मंदिर लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. दगडूशेठ गणपतीला 'नवसाला पावणारा गणपती' असेही म्हटलं जातं. भाविकांचे नवस पूर्ण करणाऱ्या मंदिरात देश-विदेशातून भाविक मोठ्या श्रद्धेने येतात. पण अशा या जगप्रसिद्ध गणपती मंदिराला ज्यांचं नाव देण्यात आलं ते दगडूशेठ हलवाई नेमके कोण होते? हे तुम्हाला माहिती आहे का? या मागचा इतिहास काय? जाणून घ्या...

Loading content, please wait...
Dagdusheth Ganapati
Ganeshotsav
Dagdusheth Ganpati Idol
historical places
today history

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com