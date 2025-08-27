Shrimant Dagdusheth Halwai Temple : पुण्यात ज्यांच्या नावाने गणपती मंदिर आहे, ते श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई कोण होते? जाणून घ्या नेमका इतिहास...

Dagdusheth Ganpati Temple history : पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध गणेश मंदिरांपैकी एक आहे. हे मंदिर लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. दगडूशेठ गणपतीला 'नवसाला पावणारा गणपती' असेही म्हटलं जातं. भाविकांचे नवस पूर्ण करणाऱ्या मंदिरात देश-विदेशातून भाविक मोठ्या श्रद्धेने येतात. पण अशा या जगप्रसिद्ध गणपती मंदिराला ज्यांचं नाव देण्यात आलं ते दगडूशेठ हलवाई नेमके कोण होते? हे तुम्हाला माहिती आहे का? या मागचा इतिहास काय? जाणून घ्या....कोण होते श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई?श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई हे त्या काळातील एक सुप्रसिद्ध मिठाईचे व्यापारी होते. त्यांचं मूळ अडनाव श्रीवास्तव होतं. त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी १८९३ मध्ये सार्वजनिक गणोशोत्सव सुरु केला. ते लोकमान्य टिळकाचं परम मित्र होतं. मिठाईचे व्यापारी असल्याने त्यांना हलवाई या नावानं ओळखलं जातं. पुण्यातील बुधवार पेठेतील दत्त मंदिर म्हणजेच त्यांची रहावयाची इमारत होती. त्याकाळी पुण्यामध्ये आलेल्या प्लेगच्या साथीमध्ये श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई यांच्या मुलाचे देहावसान झाले. त्या घटनेने ते स्वतः व त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई हे दोघेही व्यथीत झाले..Pune Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाच्या जल्लोषात पुणे सज्ज, गणरायाच्या आगमनाची तयारी शिगेला.दोन मंदिरांची स्थापना...दरम्यानच्या काळात त्यांचे गुरू माधवनाथ महाराजांनी त्यांचे सांत्वन केले आणि त्यांना धीर देत सांगितले की, आपण काही काळजी करू नका, आपण श्री दत्त महाराज व श्री गणपतीची मुर्ती तयार करा व त्याची रोज पुजा करा व ही दोन दैवते आपल्या मुलाप्रमाणे सांभाळा. भविष्यात जसे आपले अपत्य आपल्या मातापित्यांचे नाव उज्वल करते त्याप्रमाणे ही दोन दैवते तुमचे नाव उज्वल करतील..गणपती मंदिरांची स्थापनामहाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे दगडूशेठ यांनी श्री दत्त महाराजांची एक संगमरवरी व श्री गणपतीची मातीची मुर्ती बनविली. सन १८९४ साली लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरूवात केली. त्यानंतर दगडूशेठ हलवाई गणपती उत्सव होऊ लागला. याच काळात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई यांचं निधन झालं. परंतू त्यांनी निर्माण केलेली गणेशोत्सवाची परंपरा कार्यकर्त्यांनी आजही कायम ठेवली आहे. आज हेच मंदिर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर म्हणून प्रसिद्ध झालं..Ganeshotsav 2025: पुणे पोलिसांकडून गणेशोत्सवात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर; गर्दी नियमन आणि सुरक्षा सुनिश्चित.जगभरात प्रसिद्धसार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये प्रतिष्ठापना केल्या जाणाऱ्या मूर्तीला देवत्व प्राप्त होण्याचे भाग्य दगडूशेठ गणपतीला लाभला आहे. केवळ गणेशोत्सव साजरा करण्यापुरते नव्हे तर, श्रद्धेपोटी समाजाने दिलेल्या पैशातून सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून मानवतेचे महामंदिर उभारण्याचा प्रयत्न करणारे 'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट' हे मंडळाने जगभरात नावलौकिक प्राप्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.