९० वर्षांची परंपरा आजही कायम! बैलगाडीतून निघालेली गणपती मिरवणूक ठरली खास, भाविकांसाठी अविस्मरणीय अनुभव

Phulambri Ganeshotsav Procession: फुलंब्रीत आजही १९३५ पासूनची गणेशोत्सव मिरवणुकीची परंपरा टिकली आहे. बैलगाडी मिरवणूक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. याची आता चर्चा होत आहे.
Phulambri Ganeshotsav Procession

Phulambri Ganeshotsav Procession

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, शनिवारी (०६ सप्टेंबर) गणपतीला मोठ्या थाटामाटात निरोप देण्यात येत आहे. लालबागचा राजा २०२५ चा भव्य विसर्जन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. विसर्जन सोहळ्यादरम्यान बाप्पांना निरोप देण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी जमली आहे. तर फुलंब्री शहरात गेल्या तब्बल ९० वर्षांपासून गणेशोत्सवात बैलगाडीतून निघणाऱ्या सार्वजनिक गणपतीच्या मिरवणुकीची परंपरा आजही उत्साहात सुरू आहे. १९३५ साली सुरू झालेली ही मिरवणूक आज गावाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे प्रमुख आकर्षण बनली आहे.

