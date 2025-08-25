Ganesh Chaturthi 2025 : जेव्हा तुळशी मातेने दिलेला गणपती बाप्पाला शाप ; पौराणिक आख्यायिका आणि महत्त्व

यंदा गणेशोत्सव 27 ऑगस्टपासून गणेश चतुर्थीपासून सुरू होतो आहे.सर्वसाधारणपणे गणपतीला तुळस वाहणं निषिद्ध मानलं जातं, पण गणेश चतुर्थी दिवशी मात्र अपवाद आहे.यामागे गणपती व तुळशीशी संबंधित एक पुराणातील आख्यायिका सांगितली जाते..Ganesh Chaturthi Story : यंदा गणेशोत्सव 27 ऑगस्टपासून सुरु होतो आहे. 27 तारखेला गणेश चतुर्थी आहे. दहा दिवसाच्या बाप्पाच्या उत्सवासाठी सगळेचजण खूप उत्सुक आहेत. यानिमित्त जाणून घेऊया बाप्पाविषयीची एक खास कहाणी. .गणपती बाप्पाला तुळस वाहणं निषिद्ध आहे हे सगळ्यांना माहितीये. पण यामागची आख्यायिका तुम्हाला माहितीये का ? शिवाय गणेश चतुर्थी दिवशीच फक्त बाप्पाला तुळस वाहिली जाते यामागचं कारणही जाणून घेऊया. .पौराणिक कथा राजा धर्मात्मजची कन्या तुळस हिला लग्न करण्याची इच्छा होती. ही इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून ती तीर्थयात्रेला निघाली होती. या तीर्थयात्रेदरम्यान तिचं लक्ष वेधून घेतलं ते गंगेच्या काठावर तपश्चर्या करणाऱ्या गणपतीकडे गेलं. गणपती त्यावेळी ध्यानस्थ अवस्थेत होते. शरीराला चंदन, गळ्यात रत्नांची माळ, कंबरेला रेशमाच पितांबर असा त्यांचा पेहराव होता. त्यांचं तेजोमय आणि सुंदर रूप पाहून तुळशी मंत्रमुग्ध झाली. .तुळशी गणपतीकडे गेली आणि तिने त्यांच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तिच्या या वागण्यामुळे गणपतीची तपस्या भंग झाली. गणपती यामळे संतापले आणि तिची ही वागणूक अशुभ असल्याचं त्यांनी वर्णन केलं. तिचा हेतू समजल्यावर त्यांनी तिला मी ब्रह्मचारी आहे असं सांगितलं आणि लग्नाचा प्रस्ताव फेटाळला. .यामुळे तुळशी संतापली आणि तिने त्यांना शाप दिला की, तुझे एक नाही दोन विवाह होतील. यावर गणपती यांनीही शाप दिला की तुझा विवाह राक्षसा सोबत होईल. हे ऐकून तुळशीने त्यांची माफी मागितली. त्यावर ते म्हणाले की, तुझं लग्न शंखचूर्ण राक्षसाशी होईल आणि त्यानंतर एका घटनेमुळे तू रोपाचे रूप धारण करशील. कलियुगात तू जीवन आणि मोक्ष देणारी असेल. पण माझ्या पूजेत तुझा वापर करणं निषिद्ध असेल. पण गणेश चतुर्थीला असलेल्या पत्रींमध्ये तुझा समावेश असेल. .यामागील शास्त्रार्थ असा की, दुर्वा ही प्राण्यांसाठी अधिक औषधी असते. बाप्पाचे मुख गजमुख असल्याने त्याला दुर्वा वाहिली जाते. तर तुळस ही मानवांसाठी आहे त्यामुळे मानवरूपी देवांना तुळस वाहतात. .FAQs : Q1. यंदा गणेशोत्सव कधीपासून सुरू होतो आहे?👉 27 ऑगस्ट, गणेश चतुर्थीपासून.Q2. गणपती बाप्पाला तुळस का वाहत नाहीत?👉 एका पुराणकथेनुसार तुळशीने गणपतीला विवाहासाठी मागणी घातली होती, पण गणपतीने नकार दिल्याने तुळशीने रागाने शाप दिला. त्यामुळे गणपतीला तुळस वाहणं निषिद्ध मानलं गेलं.Q3. गणेश चतुर्थी दिवशी मात्र तुळस का वाहिली जाते?👉 कारण त्या दिवशी तुळशीने आपल्या शापाचं प्रायश्चित्त केलं आणि गणपतीने ते स्वीकारलं. त्यामुळे फक्त गणेश चतुर्थीला तुळस वाहण्याची परवानगी आहे.Q4. तुळशीचं धार्मिक महत्त्व काय आहे?👉 तुळस पवित्र मानली जाते आणि भगवान विष्णूची प्रिय मानली जाते.Q5. गणेशोत्सवात कोणत्या फुलांचा वापर जास्त केला जातो?👉 जास्वंद, मोगरा, शेवंती, झेंडू आणि दूर्वा या फुलांचा व पानांचा विशेष वापर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.