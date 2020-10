Afghanistan: भीषण स्फोटात 16 जणांचा मृत्यू, 90 पेक्षा अधिक जखमी

फिरोज कोह- अफगाणिस्तानमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानच्या पश्चिमी गोर प्रांताची राजधानी फिरोज कोह येथे झालेल्या या भीषण स्फोटात 16 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 90 पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाल्याची माहिती आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी केली आहे.

Car bomb explosion close to police Headquarters in Firozkoh, capital of Ghor; security forces have blocked roads to the Ghor blast site and victims are being transferred to the hospital: Afghanistan's TOLOnews

