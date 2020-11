SpaceXच्या 4 अंतराळवीरांचं फ्लोरिडातील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधून उड्डाण

फ्लोरिडा: SpaceXच्या चार अंतराळवीरांनी फ्लोरिडातील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधून उड्डाण केले आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाकडे (International Space Station-ISS) प्रयाण केले आहे. ही SpaceXची व्यावसायिक क्रू मोहीम आहे, या मोहिमेला सुरुवातीला काही कारणांमुळे उशीर झाला होता.

SpaceXने चार अंतराळवीरांना (astronauts) पृथ्वीच्या कक्षेत नेले आहे आणि सुमारे 27.5 तासांच्या कक्षेत प्रवास केल्यानंतर अंतराळवीर ISSच्या गोदीत पोहचतील पुढे त्यांचा ISSमध्ये सहा महिन्यांचा मुक्काम असेल.

सोमवारी पहाटे SpaceX कंपनीच्या फाल्कन 9 रॉकेटनेअटलांटिक महासागरावरून उड्डाण केलं. यामध्ये मायकल एस हॉपकिन्स, शॅनन वॉकर आणि NASAचे व्हिक्टर जे ग्लोव्हर आणि सोईची नोगुची हे जपानी अंतराळवीर आहेत.

United States: NASA and SpaceX launch first operational commercial crew mission with four astronauts on board to International Space Station from NASA's Kennedy Space Center in Florida. (photo credit - SpaceX) pic.twitter.com/7Ypc26hgFA

