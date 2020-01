पाणी कमी पडतंय म्हणून ऑस्ट्रेलिया घेणार 10 हजार उंटांचा जीव

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स राज्यातील जंगलात भीषण वणवा पेटून तब्बल 50 कोटीहून अधिक मुक्या प्राण्यांचा जीव गेला. या प्राण्यांना वाचवण्यासाठी वन्यप्रेमींनी अटोकाट प्रयत्न केले. काही प्राण्यांचे जीव वाचवण्यात ते यशस्वीही झाले. एकीकडे प्राण्यांना वाचविण्यासाठी प्रयात्नांची पराकाष्ठा केली जात असतानाच दुसरीकडे दक्षिण ऑस्ट्रेलियात मात्र 10 हजार उंटांना गोळ्या घालून हत्या करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

This is a wild camel (dromedary) in outback Australia. Usually they run away as soon as possible but are now so stressed and thirsty due to the #drought and #climatechange that they will take water from our hands. pic.twitter.com/kyxSoj4893 — Shaun (@parsect) January 5, 2020

ऑस्ट्रेलियन सरकार आजपासून एक अभियान सुरू करत आहेत. आजपासून पाच दिवस ऑस्ट्रेलियन सरकार 10 हजार उंटांना ठार मारण्याचे अभियान सुरू करत आहेत. या अभियानासाठी सरकारकडून हेलिकॉप्टरही पाठविण्यात आले आहेत, असे वृत्त तेथील स्थानिक वृत्तसंस्थेने दिली आहे. उंटांना का मारण्यात येणार याचे कारण ऐकले तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

दक्षिण ऑस्ट्रेलियातील काही गावांमधून गावकऱ्यांची अशी तक्रार आली की, गावातील पाणीसाठ्यावरचे सर्व पाणी उंट संपवत आहेत. दुष्काळी भाग असलेल्या या गावांमध्ये स्थानिकांना प्यायलाही पाणी नाही. त्यात उंटांना प्यायला भरपूर पाणी लागते म्हणून ते येऊन भरपूर पाणी पिऊन जातात. तसेच तेथील स्थानिक मॅरिटा बेकर हिने सांगितले की, 'गावातील पाणीसाठ्यावरील पाणी संपले असून उंट आता घराच्या दारांवर येऊन व कुंपणांवर धडका मारून स्थानिकांना त्रास देत आहेत.'

There is a widely-reported estimate that almost half a billion (480 million) animals have been killed by the bush fires in Australia and other side the government of Australia wants to kill 10 thousand camels .

Sorry for what happened . Devastating issues. pic.twitter.com/fUfbhl2kjl — Mohhamed Osman Abu-Hureyra (@Moh_Osma) January 7, 2020

It is mentioned that 10 thousand camels in Australia are killed by helicopters to reduce high water consumption ..#PrayForAustralia #AustraliaFire pic.twitter.com/OJdYDteQjy — Hayırlı Cumalar (@HayirliCuma_) January 7, 2020

More than 10,000 camels will be killed by Professional Shooters from helicopters in #Australia from today, as they drink too much water.. Western Australia is reeling under severe drought.. pic.twitter.com/SweThQsYBY — Ramesh Bala (@rameshlaus) January 8, 2020

या सर्व प्रकारामुळे ऑस्ट्रेलियन सरकारने उंटांना मारण्याचे अभियान बनवले. हे अभियान साधारण नोव्हेंबरपासून आखले जात होते. आजपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. न्यू साऊथ वेल्समध्ये लागलेल्या आगीमुळे संबंध ऑस्ट्रेलिया देश भरडून निघाला आहे. तेथील तापमानही तब्बल 107.4 सेल्सिअस डिग्रीपर्यंत पोहोचले आहे. गरमीमुळे माणसांसह प्राण्यांनाही पाणी लागत आहे व देशात पाण्याची चणचण आहे, त्यामुळे सरकारने असा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.