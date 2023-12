Year Ender 2023: वर्षभरातील 5 मोठ्या जागतिक घटना, ज्यामुळे भारतावर पडला थेट परिणाम!

नवी दिल्ली- २०२३ वर्ष अनेक अर्थाने महत्वाचे ठरले. जागतिक पातळीवर अनेक घडामोडी घडल्या ज्यांचा परिणाम भारतावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पडला. कॅनडा आणि अमेरिकेने केलेले गंभीर आरोप यामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण गाजलं.

तसेच, इस्राइल आणि हमासमध्ये सुरु झालेलं युद्ध केवळ जागतिकच नाही तर भारताच्या धोरणांवर दूरगामी परिणाम करणारं ठरणार आहे. भारताच्या दृष्टीकोणातून जागतिक पातळीवर कोणत्या पाच घटना महत्त्वाच्या होत्या हे आपण पाहूया... ( 5 major global international events news in 2023 which will have a direct and indirect impact on India)