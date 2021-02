ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडने सुनामीचा इशारा घेतला मागे; दक्षिण प्रशांत महासागरात आला होता 7.7 तीव्रतेचा भूकंप

नवी दिल्ली- दक्षिण प्रशांत महासागरात (South Pacific Ocean) आलेल्या 7.7 तीव्रतेच्या भूकंपामुळे (Earthquake) सुनामी (Tsunami) आल्याची माहिती आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान विभाग ब्यूरोने ट्विट करत याची पुष्टी केली आहे. या सुनामीमुळे लॉर्ड होवे द्वीपवर धोका निर्माण झाला आहे, हा भाग ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्य भूमिच्या जवळपास 550 किमोमीटर पूर्वेला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान विभागाने सांगितले की, लॉयल्टी द्वीप समूहाजवळ 7.7 तीव्रतेचा भूकंप आला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँडसाठी या सुनामीचा कोणताही धोका नाही.

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्व्हेने म्हटलं की न्यूझीलँड, न्यू कॅलेडोनिया, वानुअतु आणि जवळपासच्या अन्य देशांसाठी सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. भूकंप स्थानिक वेळेनुसार गुरुवारी रात्री कॅलेडोनियाच्या उत्तर भागात जवळपास 415 किलोमीटर पूर्वेला आला. एनडब्ल्यूएस प्रशांत सुनामी वॉर्निंग सेंटरने सांगितलं की येत्या काळात भूकंपामुळे धोकादायक सुनामी लाटा येऊन शकतात. फिजी, न्यूझीलँड आणि वानुअतुच्या किनाऱ्यावर 0.3 ते 1 मीटरपर्यंत लाटा येऊ शकतात.

#UPDATE Officials say tsunami threat has passed for New Zealand https://t.co/WDDlx78DFU

— RNZ (@radionz) February 10, 2021