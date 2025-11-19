८ महिन्यांच्या गर्भवतीला भरधाव BMWने उडवलं, गर्भातल्या बाळासह महिलेचा मृत्यू; १९ वर्षीय चालकाला अटक, जामीन फेटाळला

अवघ्या तीन-चार आठवड्यात घरात नव्या पाहुण्याचं स्वागत करण्यासाठी कुटुंब उत्सुक होतं पण एका भरधाव बीएमडब्ल्यूने धडक दिल्यानं ३३ वर्षीय गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत भारतीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. १९ वर्षीय तरुण ही कार चालवत होता अशी माहिती समोर आलीय. समन्विता धारेश्वर असं महिलेचं नाव असून ती ८ महिन्यांची गर्भवती होती. पती आणि तीन वर्षांच्या मुलासोबत फिरत असताना तिला कारने धडक दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास धारेश्वर आणि तिचे कुटुंबिय हॉर्नस्बी इथं रस्त्याच्या कडेला फिरत होते. त्यांना जाऊ देण्यासाठी एका कारने वेग कमी केला. पण त्याचवेळी भरधाव असलेल्या बीएमडब्ल्यू कारने वेग कमी केलेल्या कारला धडक दिली. यानंतर समन्विता धारेश्वर यांना कार धडकली..पुण्यात कारमध्ये प्रेमी युगुलाचे अश्लील चाळे, नको त्या अवस्थेत सापडले; तरुणी लहान असल्यानं पोलिसांनी ताकीद देत सोडलं, VIDEO VIRAL.कारने धडक दिल्यानं समन्विता यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण त्यांच्यासह गर्भातील बाळाचाही मृत्यू झाला. कारच्या चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तो १९ वर्षांचा असून त्याच्याकडे प्रोव्हिजनल लायसन होतं. या अपघातात बीएमडब्ल्यू कार चालक आणि किआ कारचालकाला काही दुखापत झाली नाहीय..समन्विता धारेश्वर या आयटी सिस्टिम एनालिस्ट होत्या. त्या एल्स्को युनिफॉर्म्ससाठी टेस्ट अॅनालिस्ट म्हणून काम करत होत्या. अपघातानंतर बीएमडब्ल्यू कारच्या चालकाला घरातून अटक करण्यात आलीय. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने प्रकरण गंभीर आहे असं सांगत जामीन फेटाळून लावला..२०२२ मध्ये न्यू साउथ वेल्समध्ये लागू केलेल्या नव्या कायद्यांतर्गत अल्पवयीन चालकावर खटला चालवला जाण्याची शक्यता आहे. त्याला कठोर शिक्षा होऊ शकते. एका न जन्मलेल्या बाळाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.