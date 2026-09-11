9/11 Attacks : ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यापासून 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर'पर्यंत; २५ वर्षांत अमेरिकेच्या सुरक्षेचा कायापालट, भारताने काय शिकावं?

११ सप्टेंबर २००१... अमेरिकेच्या इतिहासातील काळा दिवस. या दिवशी दहशतवाद्यांनी चार प्रवासी विमाने हायजॅक केली आणि अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. दोन विमाने न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या ट्विन टॉवर्सवर आदळली. तिसरे विमान वॉशिंग्टनजवळील पेंटागॉनवर कोसळले, तर चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियात कोसळले. या हल्ल्यांमध्ये जवळपास तीन हजार जणांचा मृत्यू झाला..या हल्ल्याने केवळ हजारो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले नाही, तर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची संपूर्ण चौकट बदलून टाकली. पुढील काही वर्षांत अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात लष्करी, कायदेशीर, तांत्रिक आणि गुप्तचर पातळीवर मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना केल्या. . 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर'हल्ल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी दहशतवादाविरोधात जागतिक मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली. ही मोहीम 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर' म्हणजेच दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्ध म्हणून ओळखली जाऊ लागली.दहशतवादी संघटनांचे सुरक्षित आश्रयस्थान नष्ट करणे, त्यांना आर्थिक मदत मिळू न देणे आणि त्यांच्या कारवायांना आळा घालणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे होती.२० सप्टेंबर २००१ रोजी बुश यांनी तालिबानला अल-कायदाच्या सदस्यांना आश्रय देणे थांबवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या आर्थिक समर्थकांवर आर्थिक निर्बंध लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.७ ऑक्टोबर २००१ रोजी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केली. अल-कायदाचे प्रशिक्षण तळ आणि तालिबानची लष्करी ठिकाणे लक्ष्य करण्यात आली.यानंतर २००३ मध्ये अमेरिकेने इराकमध्येही लष्करी कारवाई सुरू केली. सद्दाम हुसेन यांच्या सरकारचे दहशतवादाशी संबंध असल्याचा तसेच इराककडे मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे असल्याचा अमेरिकेचा दावा होता. मात्र, इराककडे मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे असल्याचा दावा नंतर मोठ्या वादाचा विषय ठरला. . 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'९/११ नंतर अमेरिकेला जाणवले की देशातील विविध सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांमध्ये अधिक चांगला समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी मोठी प्रशासकीय पुनर्रचना करण्यात आली.२५ नोव्हेंबर २००२ रोजी 'होमलँड सिक्युरिटी ॲक्ट' मंजूर करण्यात आला आणि त्याअंतर्गत 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी' म्हणजेच DHS ची निर्मिती झाली. मार्च २००३ मध्ये या विभागाने औपचारिकपणे काम सुरू केले.अमेरिकेच्या संघीय सरकारमधील अनेक सुरक्षा संस्थांना एकत्र आणून कॅबिनेट स्तरावरील हा विभाग तयार करण्यात आला. एकूण २२ संस्था आणि कार्यालयांचे त्यात विलीनीकरण करण्यात आले. टॉम रिज हे DHS चे पहिले सचिव होते.DHS चे मुख्य उद्दिष्ट अमेरिकेला दहशतवाद, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे हे होते.मात्र, सुरुवातीच्या काळात या विभागावर नोकरशाही, विविध संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव आणि कामकाजातील अडथळ्यांबद्दल टीका झाली. २००५ मधील हरिकेन कॅट्रिनाच्या काळातील सरकारी प्रतिसादावरही प्रश्न उपस्थित झाले. याशिवाय वाढत्या पाळत ठेवण्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयता आणि नागरी स्वातंत्र्याबाबतही चिंता व्यक्त झाली. .Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?.'पॅट्रियट ॲक्ट'ने सुरक्षा यंत्रणांना व्यापक अधिकार९/११ नंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी कायद्यांमध्येही मोठे बदल केले. २६ ऑक्टोबर २००१ रोजी 'USA PATRIOT Act' लागू करण्यात आला.या कायद्याचा उद्देश दहशतवाद रोखणे आणि दहशतवादी कारवायांचा तपास अधिक प्रभावीपणे करणे हा होता. यामुळे सुरक्षा आणि तपास यंत्रणांना संशयितांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे, माहिती गोळा करणे आणि विविध सरकारी संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी अधिक अधिकार मिळाले.दहशतवादाच्या आर्थिक स्रोतांवरही या कायद्याने लक्ष केंद्रित केले. मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत देण्याविरोधात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या.मात्र, या कायद्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांचे गोपनीयतेचे अधिकार यांच्यातील समतोलाबाबत अमेरिकेत मोठी चर्चा झाली. त्यामुळे दहशतवादविरोधी उपाययोजना करताना सुरक्षा आणि नागरी स्वातंत्र्य यांचा समतोल किती महत्त्वाचा आहे, याचीही जाणीव झाली. .विमानतळ सुरक्षा पूर्णपणे बदलली९/११ हल्ल्यात विमानेच हायजॅक झाल्याने अमेरिकेने हवाई सुरक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले.१९ नोव्हेंबर २००१ रोजी 'Aviation and Transportation Security Act' अंतर्गत 'Transportation Security Administration' म्हणजे TSA ची स्थापना करण्यात आली.यापूर्वी विमानतळांवरील सुरक्षा तपासणी मोठ्या प्रमाणावर खासगी कंत्राटदारांमार्फत केली जात होती. ९/११ नंतर विमानतळ सुरक्षा संघीय देखरेखीखाली आणण्यात आली.प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाची तपासणी अधिक कठोर करण्यात आली. चेक-इन केलेल्या सामानाची तपासणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. स्फोटके, शस्त्रे आणि इतर धोकादायक वस्तू शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात आला.विमानांच्या कॉकपिटचे दरवाजे अधिक सुरक्षित करण्यात आले. फेडरल एअर मार्शल सेवेलाही बळकटी देण्यात आली.आज विमानतळावर सुरक्षा तपासणी, ओळख पडताळणी आणि प्रतिबंधित वस्तूंची तपासणी ही सामान्य बाब वाटते; मात्र ९/११ पूर्वीच्या तुलनेत ही व्यवस्था किती मोठ्या प्रमाणात बदलली, हे या हल्ल्यानंतरच्या सुधारणांवरून स्पष्ट होते.प्रत्येक प्रवाशाची एकसारखी तपासणी नाही; 'रिस्क-बेस्ड' सुरक्षा९/११ नंतर अमेरिकेने केवळ विमानतळावरील तपासणी कडक केली नाही, तर गुप्तचर माहितीवर आधारित जोखीम मूल्यांकनावरही भर दिला.प्रवाशांच्या प्रवासाशी संबंधित उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून संभाव्य सुरक्षा धोका ओळखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना मर्यादित संसाधने अधिक जोखमीच्या ठिकाणी आणि व्यक्तींवर केंद्रित करता आली.परदेशी नागरिकांसाठीही काही काळ अतिरिक्त नोंदणी आणि तपासणीची व्यवस्था लागू करण्यात आली. NSEERS या प्रणालीअंतर्गत विशिष्ट देशांतील काही परदेशी नागरिकांना अतिरिक्त नोंदणी, बोटांचे ठसे आणि चौकशीला सामोरे जावे लागत होते.या धोरणांवर भेदभाव आणि नागरी स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्नही उपस्थित झाले. त्यामुळे सुरक्षा धोरणामध्ये 'धोका' आणि 'व्यक्तीचे अधिकार' यांच्यात संतुलन राखण्याचे आव्हान कायम राहिले. .Premium|Strait of Hormuz Conflict : अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्षात होर्मुझ का ठरली सर्वात महत्त्वाची सामरिक कडी? .गुप्तचर संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वाढली९/११ पूर्वी अमेरिकेच्या विविध गुप्तचर आणि तपास संस्थांकडे दहशतवादी कारवायांशी संबंधित माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध होती. मात्र, या माहितीचा पुरेसा समन्वय झाला नाही, अशी टीका नंतर झाली.त्यामुळे ९/११ नंतर विविध सुरक्षा संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यात आली.FBI, CIA आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय सुधारण्यावर भर देण्यात आला. दहशतवादी कारवायांची माहिती एका संस्थेकडे असताना ती इतर संबंधित संस्थांपर्यंत वेळीच पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले.आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गुप्तचर सहकार्य वाढवण्यात आले. दहशतवादी कोणत्या देशात आहेत, त्यांचा आर्थिक व्यवहार कुठून होतो, त्यांचे नेटवर्क कुठे सक्रिय आहे आणि संभाव्य हल्ल्यांची माहिती काय आहे, याबाबत देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वाढली. .नाटोनेही दहशतवादविरोधी गुप्तचर सहकार्य वाढवले९/११ नंतर नाटो( NATO) नेही दहशतवादाविरोधातील सहकार्य मजबूत केले. सदस्य आणि भागीदार देशांच्या नागरी तसेच लष्करी गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था विकसित करण्यात आली.दहशतवादी धोक्यांचे मूल्यांकन करणे आणि NATO नेतृत्वाला त्याबाबत माहिती देणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश होता.यातून एक महत्त्वाचा धडा समोर आला—दहशतवाद हा केवळ एका देशाचा प्रश्न नसून त्याचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. .आर्थिक व्यवहारांवरही सुरक्षा यंत्रणेची नजरदहशतवादी संघटनांना शस्त्रे, प्रशिक्षण आणि मनुष्यबळाबरोबरच पैसा आवश्यक असतो. त्यामुळे ९/११ नंतर अमेरिकेने दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला.संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे, मनी लाँड्रिंगविरोधी नियम कडक करणे आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांची मालमत्ता गोठवणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या.यामुळे दहशतवादाविरोधातील लढा केवळ बंदुका आणि लष्करी कारवाईपुरता मर्यादित राहिला नाही; तर बँकिंग, वित्तीय व्यवहार आणि आर्थिक गुप्तचर माहितीही या लढ्याचा महत्त्वाचा भाग बनली. .भारताने ९/११ मधून कोणते धडे घ्यावेत?भारताने गेल्या काही दशकांत दहशतवाद आणि सुरक्षा आव्हानांचा सामना केला आहे. मुंबईवरील २६/११ हल्ल्यानेही भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेसमोर मोठे प्रश्न निर्माण केले होते. त्यामुळे ९/११ नंतर अमेरिकेने केलेल्या सुधारणांमधून भारतासाठी काही महत्त्वाचे धडे मिळतात.१. गुप्तचर माहितीचा वेगवान समन्वयवेगवेगळ्या सुरक्षा यंत्रणांकडे असलेली माहिती एका केंद्रीकृत आणि सुरक्षित प्रणालीद्वारे वेळेवर शेअर होणे आवश्यक आहे. एखाद्या संभाव्य धोक्याची माहिती एका संस्थेकडे असून दुसऱ्या संस्थेला ती वेळेवर मिळाली नाही, तर त्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.२. विमानतळ आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांची बहुस्तरीय सुरक्षाविमानतळ, रेल्वे स्थानके, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प, दळणवळण व्यवस्था आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सतत अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.३. दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर कठोर कारवाईदहशतवादी नेटवर्कचे आर्थिक स्रोत शोधणे आणि बंद करणे ही सुरक्षा व्यवस्थेची महत्त्वाची बाजू आहे. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा त्वरित मागोवा घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करता येतो.४. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरआधुनिक दहशतवादाचे स्वरूप बदलत आहे. ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संवाद, सोशल मीडिया आणि सायबर नेटवर्कचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीने वापर आवश्यक आहे.५. सुरक्षा आणि नागरिकांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन९/११ नंतर अमेरिकेच्या काही उपाययोजनांवर नागरी स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या प्रश्नांवर टीका झाली. भारतासाठी हा महत्त्वाचा धडा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करताना नागरिकांचे कायदेशीर अधिकार आणि गोपनीयतेचे संरक्षण यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे..२५ वर्षांनंतरही ९/११चा धडा कायम९/११ नंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. काही उपाययोजना यशस्वी ठरल्या, तर काहींच्या परिणामांवर आणि पद्धतींवर आजही चर्चा होते. अफगाणिस्तान आणि इराकमधील लष्करी मोहिमांपासून ते DHS, TSA आणि Patriot Act पर्यंत अमेरिकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे स्वरूपच बदलले.या संपूर्ण प्रक्रियेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली—दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी केवळ लष्करी शक्ती पुरेशी नसते. मजबूत गुप्तचर यंत्रणा, वेगवान माहितीची देवाणघेवाण, आर्थिक नेटवर्कवर नियंत्रण, तंत्रज्ञानाचा वापर, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि नागरिकांचा विश्वास या सर्व गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.९/११ ला २५ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी त्या दिवशी घडलेली घटना जगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आजही एक महत्त्वाचाधडा आहे. भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या देशासाठी या अनुभवातून शिकून 'धोका निर्माण झाल्यानंतर प्रतिक्रिया' देण्याऐवजी 'धोका निर्माण होण्यापूर्वीच तो ओळखण्याची क्षमता अधिक मजबूत करणे, हा कदाचित सर्वात मोठा धडा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.