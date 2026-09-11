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9/11 Attacks : ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यापासून 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर'पर्यंत; २५ वर्षांत अमेरिकेच्या सुरक्षेचा कायापालट, भारताने काय शिकावं?

१ सप्टेंबर २००१ रोजी चार प्रवासी विमाने हायजॅक करून अमेरिकेतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यात आले आणि जवळपास ३,००० जणांचा मृत्यू झाला. ९/११ नंतर अमेरिकेने ‘ग्लोबल वॉर ऑन टेरर’ सुरू करून अफगाणिस्तान व नंतर इराकमध्ये लष्करी कारवाया केल्या.
How the 9/11 Attacks Changed US National Security

How the 9/11 Attacks Changed US National Security

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

११ सप्टेंबर २००१... अमेरिकेच्या इतिहासातील काळा दिवस. या दिवशी दहशतवाद्यांनी चार प्रवासी विमाने हायजॅक केली आणि अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. दोन विमाने न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या ट्विन टॉवर्सवर आदळली. तिसरे विमान वॉशिंग्टनजवळील पेंटागॉनवर कोसळले, तर चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियात कोसळले. या हल्ल्यांमध्ये जवळपास तीन हजार जणांचा मृत्यू झाला.

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