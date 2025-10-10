ग्लोबल

Kabul Blast : अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये भीषण स्फोट; पाकिस्तानचा अर्ध्या रात्री एअर स्ट्राईक ?

Afghanistan Explosion : स्फोटांदरम्यान विमानांचे आवाज आणि गोळीबार ऐकू आल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.घटनेदरम्यान अफगाण परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौऱ्यावर होते, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव वाढला.
Kabul Blast : अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये भीषण स्फोट; पाकिस्तानचा अर्ध्या रात्री एअर स्ट्राईक ?
Yashwant Kshirsagar
Summary

1️⃣अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल गुरुवारी मध्यरात्री भीषण स्फोटांनी हादरली, जिल्हा ८ आणि अब्दुलहक स्क्वेअर परिसरात घटना घडली.
2️⃣ स्थानिक माध्यमांनुसार, हे स्फोट पाकिस्तानी एअर स्ट्राईकमुळे झाले असावेत, पण कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
3️⃣ टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद लपल्याचा संशय असलेल्या कंपाऊंडवर हल्ला झाला असल्याचे अहवाल.

अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल गुरुवारी रात्री भीषण स्फोटांनी हादरली. स्थानिक माध्यमांनुसार, जिल्हा ८ आणि अब्दुलहक स्क्वेअर, जिथे सरकारी कार्यालये आणि निवासी क्षेत्रे आहेत, तिथे हे स्फोट ऐकू आले. सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये हे स्फोट पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यामुळे झाले असल्याचे म्हटले जात होते, परंतु कोणीही जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी हे भारताच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर नवी दिल्लीत आले असताना ही घटना घडली. २०२१ मध्ये तालिबान राजवटीने सत्ता हाती घेतल्यानंतर ही पहिलीच उच्चस्तरीय भेट आहे, जी दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याचे संकेत देते. काबूलमधील स्फोटांमुळे प्रादेशिक तणाव आणखी वाढू शकतो.

Pakistan
Kabul
air strike
blast
