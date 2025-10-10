Kabul Blast : अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये भीषण स्फोट; पाकिस्तानचा अर्ध्या रात्री एअर स्ट्राईक ?

Summary 1️⃣अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल गुरुवारी मध्यरात्री भीषण स्फोटांनी हादरली, जिल्हा ८ आणि अब्दुलहक स्क्वेअर परिसरात घटना घडली.2️⃣ स्थानिक माध्यमांनुसार, हे स्फोट पाकिस्तानी एअर स्ट्राईकमुळे झाले असावेत, पण कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.3️⃣ टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद लपल्याचा संशय असलेल्या कंपाऊंडवर हल्ला झाला असल्याचे अहवाल..अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल गुरुवारी रात्री भीषण स्फोटांनी हादरली. स्थानिक माध्यमांनुसार, जिल्हा ८ आणि अब्दुलहक स्क्वेअर, जिथे सरकारी कार्यालये आणि निवासी क्षेत्रे आहेत, तिथे हे स्फोट ऐकू आले. सुरुवातीच्या अहवालांमध्ये हे स्फोट पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यामुळे झाले असल्याचे म्हटले जात होते, परंतु कोणीही जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी हे भारताच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर नवी दिल्लीत आले असताना ही घटना घडली. २०२१ मध्ये तालिबान राजवटीने सत्ता हाती घेतल्यानंतर ही पहिलीच उच्चस्तरीय भेट आहे, जी दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याचे संकेत देते. काबूलमधील स्फोटांमुळे प्रादेशिक तणाव आणखी वाढू शकतो..हवाई हल्ल्याची भीतीकाबूलच्या पूर्व भागात मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास मोठ्या स्फोट झाले. स्फोटांनंतर आकाशात विमानांचा आवाज आणि गोळीबार ऐकू आल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले. अमू टीव्ही आणि इतर अफगाणिस्तान मीडिया सूत्रांनुसार, हे हल्ले एका विशिष्ट कंपाऊंडवर करण्यात आले होते जिथे टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद लपल्याचा संशय होता. मेहसूद हा पाकिस्तानी नागरिक होता आणि त्याच्यावर पाकिस्तानमध्ये अनेक हल्ल्यांचा आरोप आहे..अफगाण-तालिबानच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "काबूल शहरात स्फोट झाल्याचे ऐकू आले. पण कोणीही काळजी करण्याची गरज नाही; सर्व काही ठीक आहे. घटनेची चौकशी सुरू आहे. अद्याप कोणत्याही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त मिळालेले नाही. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर असताना हे स्फोट झाले, जे योगायोग असण्याची शक्यता कमी आहे..पाकिस्तानची उघड धमकीएक दिवस आधी, पाकिस्तानी संसदेत भाषण करताना, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अफगाणिस्तानला इशारा दिला होता. ते म्हणाले, "पुरे झाले. आमचा संयम संपला आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीतून होणारा दहशतवाद असह्य आहे." ख्वाजा आसिफ यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी काबूलला भेट दिली होती आणि या शहरातून कार्यरत असलेल्या दहशतवाद्यांना त्यांचे लपण्याचे ठिकाण सोडण्याचा इशारा दिला होता, परंतु त्यांना कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही..FAQs प्र.१: काबूलमध्ये स्फोट कुठे झाले? ➡️ जिल्हा ८ आणि अब्दुलहक स्क्वेअर परिसरात, जिथे सरकारी आणि निवासी भाग आहेत.प्र.२: या हल्ल्यामागे कोणाचा हात असल्याचा संशय आहे? ➡️ प्राथमिक अहवालानुसार, हे पाकिस्तानी हवाई हल्ले असू शकतात, पण अधिकृत पुष्टी नाही.प्र.३: कोणाला लक्ष्य करण्यात आले होते? ➡️ टीटीपी नेता नूर वली मेहसूद लपल्याचा संशय असलेल्या ठिकाणावर हल्ला झाल्याची माहिती आहे.प्र.४: कोणती जीवितहानी झाल्याचे वृत्त आहे का? ➡️ सध्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, तपास सुरू आहे.प्र.५: स्फोटांच्या वेळी अफगाण परराष्ट्र मंत्री कुठे होते? ➡️ ते भारताच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीत होते.प्र.६: पाकिस्तानने याआधी काय वक्तव्य केले होते? ➡️ संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अफगाणिस्तानला इशारा दिला होता की, “आता आमचा संयम संपला आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.