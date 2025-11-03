Afghanistan Earthquake : अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले, ७ मृत्युमुखी, २०० पेक्षा जास्त जखमी, भारतातही जाणवले धक्के

Summaryसोमवारी पहाटे अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथे ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला.तालिबान प्रशासनानुसार, या भूकंपात किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे.यूएसजीएसनुसार, भूकंपाचे केंद्र २८ किमी खोलीवर मजार-ए-शरीफजवळ होते..Earthquake News: अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथे सोमवारी पहाटे जोरदार भूकंप झाला. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.३ इतकी होती. तालिबान प्रशासनाने सांगितले की या भूकंपात किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. यूएसजीएसनुसार, भूकंपाचे केंद्र मजार-ए-शरीफजवळ समुद्रसपाटीपासून २८ किलोमीटर खाली होते. किमान १५० लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे..भूकंपाचे केंद्र अफगाणिस्तानातील खुल्मच्या पश्चिम-नैऋत्येस २२ किलोमीटर अंतरावर २८ किलोमीटर खोलीवर होते. सोमवारी स्थानिक वेळेनुसार १२:५९ वाजता हा भूकंप झाला. तालिबान सरकारच्या मते, ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्व अफगाणिस्तानातील पाकिस्तान सीमेजवळ ६.० तीव्रतेच्या भूकंपात २,२०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. यापूर्वी, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ६.३ तीव्रतेच्या भूकंपात आणि त्यानंतर आलेल्या जोरदार धक्क्यांमुळे किमान ४,००० लोक मृत्युमुखी पडले होते..हिंदू कुश प्रदेशातही भूकंपाचे धक्केजीएफझेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेसच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी हिंदू कुश प्रदेशात २०:२९ जीएमटी वाजता ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र १०.० किमी खोलीवर होते आणि सुरुवातीला ते ३६.५२ अंश उत्तर अक्षांश आणि ६७.५८ अंश पूर्व रेखांशावर होते..FAQs प्र1. अफगाणिस्तानात भूकंप कधी झाला? ➡ सोमवारी पहाटे, स्थानिक वेळेनुसार १२:५९ वाजता भूकंप झाला.प्र2. भूकंपाची तीव्रता किती होती? ➡ रिश्टर स्केलवर तीव्रता ६.३ होती.प्र3. किती लोक मृत्युमुखी पडले? ➡ आतापर्यंत किमान सात लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.प्र4. किती लोक जखमी झाले आहेत? ➡ सुमारे १५० लोक जखमी झाल्याची नोंद आहे.प्र5. भूकंपाचे केंद्र कुठे होते? ➡ खुल्मच्या पश्चिम-नैऋत्येस २२ किमी अंतरावर, २८ किमी खोलीवर केंद्र होते.प्र6. हिंदू कुश प्रदेशातही धक्के जाणवले का? ➡ होय, रविवारी रात्री ६.३ तीव्रतेचा भूकंप हिंदू कुश प्रदेशातही जाणवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.