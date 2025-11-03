ग्लोबल

Afghanistan Earthquake : अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले, ७ मृत्युमुखी, २०० पेक्षा जास्त जखमी, भारतातही जाणवले धक्के

Afghanistan News : सुमारे १५० लोक जखमी झाल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे.२०२५ मध्ये आणि २०२३ मध्येही अफगाणिस्तानात अशाच तीव्रतेचे भीषण भूकंप झाले होते.हिंदू कुश प्रदेशातही रविवारी रात्री ६.३ तीव्रतेचा भूकंप जाणवला.
Afghanistan Earthquake

Rescue teams and locals search through debris after a 6.3 magnitude earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Yashwant Kshirsagar
  1. सोमवारी पहाटे अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथे ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला.

  2. तालिबान प्रशासनानुसार, या भूकंपात किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे.

  3. यूएसजीएसनुसार, भूकंपाचे केंद्र २८ किमी खोलीवर मजार-ए-शरीफजवळ होते.

Earthquake News: अफगाणिस्तानातील मजार-ए-शरीफ येथे सोमवारी पहाटे जोरदार भूकंप झाला. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.३ इतकी होती. तालिबान प्रशासनाने सांगितले की या भूकंपात किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. यूएसजीएसनुसार, भूकंपाचे केंद्र मजार-ए-शरीफजवळ समुद्रसपाटीपासून २८ किलोमीटर खाली होते. किमान १५० लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

