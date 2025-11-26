अफगाणिस्तानमध्ये भारतीयांना मिळणार मोफत प्लॉट; तालिबान सरकारने का केली मोठी घोषणा?

अफगाणिस्तानचे वाणिज्य व उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अझीजी यांनी शुक्रवारी भारतीय उद्योगपतींना अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये अनुकूल वातावरण असल्याचं ते म्हणाले. अझीजी पाच दिवसीय भारत दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी नवी दिल्लीत आयोजित संवाद सत्रात बोलताना त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. .अफगाणिस्तानमध्ये खनिज उत्पादन, शेती,आरोग्य, औषधनिर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि वस्त्र उद्योग या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. भारतीय उद्योगांनी यावं आणि अफगाणिस्तानला भेट द्यावी. अफगाणिस्तान सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहे, असं ते म्हणाले..Afghanistan Earthquake : अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले, ७ मृत्युमुखी, २०० पेक्षा जास्त जखमी, भारतातही जाणवले धक्के .गुंतवणूकदारांनी आकर्षित करण्यासाठी अफगाणिस्तान सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत असल्याचंही माहितीही त्यांनी दिली. ''कच्चा मालावर आम्ही फक्त 1 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच उद्योगासाठी मोफत जमीन, अखंड वीजपुरवठा, आणि नव्या उद्योगांसाठी पाच वर्ष करमाफी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. असं त्यांनी सांगितलं. अफगाणिस्तानमध्ये आम्ही शांत, सर्वसमावेशक आणि व्यापारासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असंही त्यांनी नमूद केलं..India Afghanistan relations: अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भारताची भूमिका.दरम्यान, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार सध्या सुमारे १ अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांनी आता द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एकमेकांच्या दूतावासात वाणिज्य अधिकारी नियुक्त करण्याची सहमती दर्शवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.