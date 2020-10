रशियामध्येही चाकू हल्ल्याची घटना; 'अल्लाहू अकबर' ओरडत पोलिसाला भोसकले

मॉस्को- फ्रान्स आणि सौदी अरेबियानंतर (France Church Attack) आता रशियामध्येही चाकू हल्ल्याची घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका 16 वर्षीय तरुणाने 'अल्लाहू अकबर'चा नारा देत पोलिसावर चाकु हल्ला केला आहे. तरुणाने 3 वेळा पोलिसावर चाकूने वार केला. यानंतर एका सहकारी पोलिसाने तरुणाला गोळ्या घातल्या. यात तरुणाचा जागेवरच मृत्यू झाला आहे. याआधी सौदी अरेबियामध्ये फ्रान्स दुतावासाच्या बाहेरील गार्डवर चाकू हल्ला झाल्याची बातमी समोर आली होती. गुरुवारी फ्रान्सच्या नीसमध्ये एका ट्यूनीशियाई हल्लाखोराने तीन लोकांचा जीव घेतला होता. रशियाच्या Interfax वृत्तवाहिनीने यासंबंधी माहिती दिली आहे.



Boy, 16, screaming 'Allahu Akbar' is shot dead by cops after knife attack on police officer in Muslim-majority Russian regionhttps://t.co/HraNdjG4mn pic.twitter.com/FpCnIo78I2

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 30, 2020