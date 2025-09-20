ग्लोबल

Albania AI Minister: आभासी मंत्री म्हणतेय, ‘माझ्यापासून धोका नाही!’अल्बानियाच्या संसदेत ‘एआय’ मंत्री डायला यांची ग्वाही

Virtual Minister: मानवी जीवनाची सर्वच क्षेत्रे व्यापणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) आता राजकारणातही प्रवेश केला आहे. अल्बानियातील ‘एआय’ जनरेटेड मंत्री ‘डायला’च्या व्हर्च्युअल अवताराने प्रथमच देशाच्या संसदेमध्ये भाषण केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
