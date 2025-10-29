Amazon Layoffs : ‘ॲमेझॉन’कडून मेगा कामगार कपात; कॉर्पोरेटमधील १४ हजार जणांची होणार हकालपट्टी

सिएटल : रिटेल क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘ॲमेझॉन’ने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे (एआय) मोर्चा वळविला असून उद्योग समूह आता यातच मोठी गुंतवणूक करणार असल्याने त्यासाठी मनुष्यबळामध्ये मोठी कपात करण्यात येईल. कंपनीने कॉर्पोरेट पातळीवरील १४ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. .याबाबत माहिती देताना ॲमेझॉनमधील ‘पीपल एक्सपीरिअन्स अँड टेक्नोलॉजी’ चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गालेट्टी म्हणाले की,‘‘कंपनीला अधिक सक्षम करण्यासाठी अनावश्यक अडथळे दूर करण्यात येतील. अतिरिक्त पातळ्याही कमी केल्या जातील आणि ज्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे त्यासाठी संसाधने खर्च करण्यात येतील. ज्या गोष्टी ग्राहकांच्यादृष्टीने भविष्यातील गरजांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.’’ ‘‘या नोकर कपातीचा ज्यांच्यावर थेट परिणाम होईल त्यांना आधीच त्याची पूर्वसूचना देण्यात येईल,’’ असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अँडी जस्सी यांनी नमूद केले..‘एआय’चा बोलबालाजगभरातील बहुतांश बड्या कंपन्या या सॉफ्टवेअरच्यानिर्मितीसाठी कोड लिहिण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करत आहेत. रोजच्या कामांना वेग आणण्यासाठी एआय एजंटचा वापर केला जाऊ लागला आहे. यामुळे मनुष्यबळावर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळला जाणार आहे..Pune Crime : फळ विक्रेत्यासह दोघांवर हडपसरमध्ये शस्त्राने वार, एकाला अटक; साथीदारांविरुद्ध गुन्हा.तीस हजार नोकऱ्या धोक्यातरॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘‘ ॲमेझॉन ही कंपनी कॉर्पोरेट पातळीवरील तब्बल तीस हजार नोकऱ्यांना कात्री लावण्याच्या विचारात आहे. कोरोना महासाथीच्या काळीमध्ये कंपनीने अतिरिक्त मनुष्यबळ भरले होते. आता त्याची भरपाई करण्यासाठी या अतिरिक्त मनुष्यबळामध्ये कपात करण्यात येईल.’’.कंपनीतील जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळामध्ये कपात करण्यात येईल.- अँडी जस्सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.मनुष्यबळ१५ लाख ६० हजार एकूण कर्मचारी३ लाख ५० हजार एकूण कॉर्पोरेट पातळीवर काम करणारे कर्मचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.