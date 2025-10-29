ग्लोबल

Amazon Layoffs : ‘ॲमेझॉन’कडून मेगा कामगार कपात; कॉर्पोरेटमधील १४ हजार जणांची होणार हकालपट्टी

Amazon to Lay Off 14,000 Corporate Employees for AI Focus : रिटेल क्षेत्रातील मोठी कंपनी ॲमेझॉन आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) लक्ष केंद्रित करत असल्याने, या गुंतवणुकीसाठी अनावश्यक अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने कंपनीने कॉर्पोरेट स्तरावरील १४,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिएटल : रिटेल क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘ॲमेझॉन’ने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे (एआय) मोर्चा वळविला असून उद्योग समूह आता यातच मोठी गुंतवणूक करणार असल्याने त्यासाठी मनुष्यबळामध्ये मोठी कपात करण्यात येईल. कंपनीने कॉर्पोरेट पातळीवरील १४ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

