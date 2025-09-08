ग्लोबल

भारतावर टॅरिफचा अमेरिकेचा निर्णय योग्यच, झेलेन्स्कींनी कारणही सांगितलं

Zelensky on America's Tarrif On India : अमेरिकेनं रशियाला बळ देणाऱ्या देशांसोबत कठोर वर्तन केलं तर त्यात चुकीचं काय आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत झेलेन्स्कींनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफचं समर्थन केलंय.
Zelensky supports US tariffs on India says strict action on Russia allies is justified

Zelensky supports US tariffs on India says strict action on Russia allies is justified

Esakal

सूरज यादव
Updated on

युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी भारतावर अमेरिकेनं लादलेलं आयातशुल्क योग्य असल्याचं म्हटलंय. अमेरिकेनं रशियाला बळ देणाऱ्या देशांसोबत कठोर वर्तन केलं तर त्यात चुकीचं काय आहे? असा प्रश्नही झेलेन्स्की यांनी उपस्थित केला. एबीसी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत झेलेन्स्की यांनी चीन, रशिया आणि भारताचे नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं.

Loading content, please wait...
Vladimir Putin
america
Modi Cabinate
Volodymyr Zelenskyy
US sanctions on India
U.S. textile tariffs
Free trade agreements India
Zelensky interview

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com