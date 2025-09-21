Viral: एआयची कमाल! महिलेने ChatGPT वापरून $150,000 ची लॉटरी जिंकली, पण कशी? जाणून घ्या...

आता सर्व प्रकारच्या गोष्टींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सचा वापर केला जात आहे. पण अमेरिकेतील एका महिलेने ChatGPT च्या मदतीने लॉटरी जिंकली आहे. वैद्यकीय सल्ला आणि नातेसंबंध समुपदेशनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या प्रगत AI LLM मॉडेलने आपला खेळ आणखी वाढवला आहे. ओपन AI ने गेल्या महिन्यात त्यांचे सर्वात प्रगत AI मॉडेल, ChatGPT-5 लाँच केले. कंपनीचा दावा आहे की, या मॉडेलची क्षमता पूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही गोष्टींपेक्षा जास्त आहे. .सॅम ऑल्टमन म्हणाले की, ChatGPT-5 वापरल्यानंतर, तो कधीही इतर कोणत्याही AI मॉडेलकडे जाणार नाही. ChatGPT च्या क्षमतांचा वापर करून लॉटरी जिंकणाऱ्या महिलेसाठी हे खरे ठरले. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या व्हर्जिनिया लॉटरी पॉवरबॉल ड्रॉमध्ये व्हर्जिनियाच्या कॅरी एडवर्ड्सने चॅटजीपीटी वापरून तिचे नंबर निवडल्यानंतर जॅकपॉट जिंकला. एआय-जनरेटेड नंबर पहिल्या पाचपैकी चार नंबर आणि पॉवरबॉलशी जुळले. ज्यामुळे तिला $५०,००० चे बक्षीस मिळाले..Cyber Attack: सायबर हल्ल्यामुळे विमानसेवा विस्कळित; युरोपमधील प्रमुख विमानतळांना फटका, उड्डाणांना विलंब.परंतु तिने $१ पॉवर प्ले फीचर निवडल्यामुळे, तिचे बक्षीस $१५०,००० (अंदाजे ₹१.३२ कोटी) पर्यंत वाढले, असे न्यू यॉर्क पोस्टने वृत्त दिले आहे. एडवर्ड्स म्हणाली की, जेव्हा तिने तिचे तिकीट खरेदी केले तेव्हा तिने चॅटजीपीटीला "माझ्याशी बोलायला" आणि तिला नंबर देण्यास सांगितले. "मी म्हणालो, 'चॅटजीपीटी, माझ्याशी बोला... तुमच्याकडे माझे नंबर आहेत का?" तिने पत्रकार परिषदेत आठवले. त्यानंतर, दोन दिवसांनी, तिला तिच्या फोनवर तिच्या बक्षीसाचा दावा करण्यासाठी एक सूचना मिळाली. सुरुवातीला तिला वाटले की हा एक घोटाळा आहे. ."मला वाटले, 'मला माहित आहे की मी जिंकलो नाही. पण तिला लवकरच कळले की एआय-जनरेट केलेल्या नंबर्समुळे तिला सहा आकडी रक्कम मिळाली आहे. हे दैवी आशीर्वाद माझ्या खांद्यावर येताच, मला लगेच कळले की मला त्याचा काय संबंध आहे. आणि मला माहित होते की मला ते सर्वांना द्यावे लागेल, कारण मी खूप भाग्यवान आहे आणि मला हे एक उदाहरण हवे आहे की इतर लोक, जेव्हा ते भाग्यवान असतात तेव्हा ते इतर लोकांना कशी मदत करू शकतात." .तिच्या वचनानुसार, एडवर्ड्सने संपूर्ण $150,000 तीन धर्मादाय संस्थांना दान करण्याचे वचन दिले. पहिली म्हणजे असोसिएशन फॉर फ्रंटोटेम्पोरल डीजनरेशन (AFTD), जी 2024 मध्ये तिच्या पतीचा जीव घेणाऱ्या स्थितीवर संशोधन करण्यासाठी निधी देते. त्यांचे दुसरे देणगी शालोम फार्म्स या ना-नफा संस्थेला जाईल. जी शाश्वत शेती आणि अन्न न्याय कार्यक्रमांद्वारे अन्न असुरक्षिततेचा सामना करण्यासाठी काम करते. .H1 B Visa : ८८ लाख दरवर्षी भरायचे? कुणाला अन् कधीपासून नवे नियम लागू? अमेरिकेनं दिलं स्पष्टीकरण, व्हिसाधारकांना मोठा दिलासा.तिसरा लाभार्थी नेव्ही-मरीन कॉर्प्स रिलीफ सोसायटी आहे. जी सेवा सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करते. अनेक लॉटरी विजेते लक्झरी किंवा आर्थिक सुरक्षिततेचे स्वप्न पाहतात. परंतु एडवर्ड्स म्हणाली की तिला तिच्या बक्षिसाच्या रकमेचा वापर मोठ्या उद्देशासाठी करता आल्याने ती धन्य वाटते. तिच्यासाठी, हा नफा वैयक्तिक फायद्याबद्दल कमी आणि प्रभाव पाडण्याबद्दल जास्त होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.