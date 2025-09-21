ग्लोबल

Viral: एआयची कमाल! महिलेने ChatGPT वापरून $150,000 ची लॉटरी जिंकली, पण कशी? जाणून घ्या...

American Woman Wins Lottery: एका महिलेने चॅटजीपीटी वापरून लॉटरी जिंकली. ज्यामध्ये लोक एआय मॉडेल्सचा विविध प्रकारे वापर कसा करत आहेत हे दाखवले आहे.
आता सर्व प्रकारच्या गोष्टींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सचा वापर केला जात आहे. पण अमेरिकेतील एका महिलेने ChatGPT च्या मदतीने लॉटरी जिंकली आहे. वैद्यकीय सल्ला आणि नातेसंबंध समुपदेशनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या प्रगत AI LLM मॉडेलने आपला खेळ आणखी वाढवला आहे. ओपन AI ने गेल्या महिन्यात त्यांचे सर्वात प्रगत AI मॉडेल, ChatGPT-5 लाँच केले. कंपनीचा दावा आहे की, या मॉडेलची क्षमता पूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही गोष्टींपेक्षा जास्त आहे.

