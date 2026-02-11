ग्लोबल

Tutankhamun’s Tomb : थडग्यात सापडली 3,300 वर्षे जुनी सँडल; शत्रूंना पायाखाली तुडवायचा राजा, सँडल्सवर का कोरली होती शत्रूंची चित्रे?

3,300-Year-Old Sandals Discovered in Tutankhamun’s Tomb : तुतानखामुनच्या थडग्यात सापडलेल्या ३,३०० वर्षे जुन्या सँडलमधून फारोच्या सत्तेचे, शत्रूंवरील वर्चस्वाचे आणि ‘नऊ धनुष्य’ संकल्पनेचे प्रतीक उघड झाले.
बाळकृष्ण मधाळे
Tutankhamun Sandals, Ancient Egypt Discovery : इजिप्तच्या इतिहासातील सर्वात गूढ आणि चर्चेत असलेला 'फारो' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तुतानखामुनच्या थडग्यातून सापडलेल्या एका अनोख्या वस्तूने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तब्बल ३,३०० वर्षे जुने हे सँडल केवळ ऐतिहासिक नसून, फारोच्या राजकीय सामर्थ्याचे प्रभावी प्रतीक असल्याचे संशोधकांचे मत आहे.

