Tutankhamun’s Tomb : थडग्यात सापडली 3,300 वर्षे जुनी सँडल; शत्रूंना पायाखाली तुडवायचा राजा, सँडल्सवर का कोरली होती शत्रूंची चित्रे?

Tutankhamun Sandals, Ancient Egypt Discovery : इजिप्तच्या इतिहासातील सर्वात गूढ आणि चर्चेत असलेला 'फारो' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तुतानखामुनच्या थडग्यातून सापडलेल्या एका अनोख्या वस्तूने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तब्बल ३,३०० वर्षे जुने हे सँडल केवळ ऐतिहासिक नसून, फारोच्या राजकीय सामर्थ्याचे प्रभावी प्रतीक असल्याचे संशोधकांचे मत आहे..१९२२ मधील ऐतिहासिक शोधब्रिटिश पुरातत्त्वज्ञ हॉवर्ड कार्टर यांनी १९२२ साली तुतानखामुनची कबर शोधून काढली होती. या थडग्यातून सुमारे ५,००० हून अधिक मौल्यवान वस्तू सापडल्या होत्या. यामध्ये सोन्याचा मुखवटा, प्राण्यांच्या मूर्ती, हाडे, चालण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काठ्या आणि डझनभर सँडल यांचा समावेश होता..शत्रूंना पायाखाली तुडवणारे सँडलया सँडलपैकी एका विशिष्ट जोडीने संशोधकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कारण, या सँडलच्या तळव्यांवर शत्रूंना पायाखाली तुडवत असल्याच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत. लाकडापासून बनवलेल्या या सँडलवर साल, हिरवे चामडे आणि सोनेरी फॉइलचा लेप देण्यात आला असून, संपूर्ण रचना पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे..एका सँडलवर आशियाई कैद्याचे, तर दुसऱ्या सँडलवर आफ्रिकन (न्यूबियन किंवा उप-सहारा) कैद्याचे चित्रण आहे. दोन्ही कैद्यांचे हात पाठीमागे बांधलेले दाखवण्यात आले असून, ते पूर्णपणे फारोच्या अधीन असल्याचे प्रतीक मानले जाते..तब्बल 10 वर्षांपासून फक्त झाडांची पानं खाऊन जगतोय 'हा' तरुण; माकडांना पाहून लागलं वेड, लग्न करण्यापेक्षा जंगलात एकटं राहणं करतोय पसंत!.‘नऊ धनुष्य’ आणि इजिप्तचे वर्चस्वकैद्यांच्या प्रतिमांदरम्यान कमळ आणि पॅपिरस ही चिन्हे कोरलेली आहेत. कमळ उत्तर इजिप्तचे, तर पॅपिरस दक्षिण इजिप्तचे प्रतीक आहे. प्रत्येक सँडलवर आठ धनुष्याच्या आकाराची चिन्हे असून, पट्ट्याच्या रचनेमुळे एकूण नऊ धनुष्यांची आकृती तयार होते. प्राचीन इजिप्तमध्ये ‘नऊ धनुष्य’ हे इजिप्तच्या नऊ प्रमुख शत्रू गटांचे किंवा नऊ दिशांमधून येणाऱ्या शत्रूंचे प्रतीक मानले जात होते. याचा अर्थ फारो जिथे जाईल, तिथे त्याचे शत्रू कायम त्याच्या पायाखाली असतील..फॅशन नव्हे, सत्ता दर्शवणारा संदेशसंशोधकांच्या मते, ही सँडल केवळ सजावटीसाठी नव्हती. ती फारोची सत्ता, धार्मिक वर्चस्व आणि इजिप्तचे सामर्थ्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. प्रत्येक पावलासोबत शत्रूंना तुडवण्याचा प्रतीकात्मक संदेश यातून दिला जात होता..संग्रहालयात जतनही ऐतिहासिक सँडल सध्या कैरो येथील इजिप्शियन संग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे. संग्रहालयाच्या माहिती कार्डनुसार, बांधलेले कैदी फारोच्या शक्तीचे प्रतीक होते आणि नऊ धनुष्य अशा रचनेत कोरले होते की राजाचे पाय कायम त्यांच्यावर विसावलेले राहतील. हॉवर्ड कार्टर यांच्या मूळ नोंदींनुसार, या सँडलचा आकार ११.२ x ३.६ इंच इतका आहे. त्या थडग्यात एका टोपलीखाली सापडल्या होत्या; मात्र पूर्वी झालेल्या लूटमारीमुळे त्यांचे मूळ स्थान बदलले असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..तुतानखामुन १८ व्या राजवंशातील ११ वे फारोतुतानखामुन हे १८ व्या राजवंशातील ११ वे फारो होते. त्यांचा जन्म इ.स.पूर्व सुमारे १३४१ मध्ये झाला. अवघ्या ८–९ वर्षांच्या वयात त्यांनी सिंहासन स्वीकारले. त्यांचे वडील अखेनातेन यांनी एकेश्वरवादाची संकल्पना मांडली होती; मात्र तुतानखामुन यांनी पुन्हा पारंपरिक देवपूजा आणि जुने धार्मिक विधी पुनर्संचयित केले..तुतानखामुनच्या मृत्यूचं गूढतुतानखामुन यांचा मृत्यू आजही गूढ आहे. मलेरिया, हाडांचा आजार, अपघात किंवा खून अशा विविध शक्यता मांडल्या जातात. २०१० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या JAMA अभ्यासानुसार, त्यांना मलेरिया आणि पायाशी संबंधित गंभीर समस्या होत्या. थडग्यात सापडलेल्या अनेक काठ्यांवरून त्यांना चालताना अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट होते. ही विशेष प्रतीकात्मक सँडल प्रत्यक्ष वापरासाठी होती की केवळ धार्मिक विधींसाठी, यावर संशोधन अद्याप सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.