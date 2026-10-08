ग्लोबल

Nobel Prize in Literature 2026 : जागतिक साहित्याचा मोठा सन्मान; कॅनेडियन कवयित्री ॲन कार्सन यांना प्रतिष्ठेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर, लिखाणात काय आहे खास?

Anne Carson Wins Nobel Prize in Literature 2026 : कॅनेडियन कवयित्री आणि निबंधकार ॲन कार्सन यांना २०२६ चा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. नाविन्यपूर्ण लेखन आणि अभिजात परंपरेला आधुनिक शैलीशी जोडल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला.
Anne Carson Awarded Nobel Prize in Literature 2026

Anne Carson Awarded Nobel Prize in Literature 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Anne Carson Nobel Prize in Literature 2026 : कॅनेडियन कवयित्री आणि निबंधकार ॲन कार्सन यांना २०२६ सालचा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. धाडसी, नाविन्यपूर्ण आणि अभिजात साहित्यपरंपरेला समकालीन शैलीशी जोडणाऱ्या त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची दखल घेत त्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Literature
poet
nobel prize
Literature Awards 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com