Nobel Prize in Literature 2026 : जागतिक साहित्याचा मोठा सन्मान; कॅनेडियन कवयित्री ॲन कार्सन यांना प्रतिष्ठेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर, लिखाणात काय आहे खास?

Anne Carson Nobel Prize in Literature 2026 : कॅनेडियन कवयित्री आणि निबंधकार ॲन कार्सन यांना २०२६ सालचा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. धाडसी, नाविन्यपूर्ण आणि अभिजात साहित्यपरंपरेला समकालीन शैलीशी जोडणाऱ्या त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची दखल घेत त्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देण्यात आला आहे..ॲन कार्सन यांनी १९९० च्या दशकात अनेक उल्लेखनीय साहित्यकृती लिहिल्या. त्यापैकी ‘ग्लास, आयरोनी अँड गॉड’ (१९९५) या पुस्तकातील ‘द ग्लास एसे’ ही विशेष गाजलेली साहित्यकृती आहे. तसेच ‘रेड : अ नॉव्हेल इन व्हर्स’ (१९९८) हे त्यांचे आत्मचरित्रात्मक स्वरूपाचे महत्त्वाचे पुस्तक मानले जाते. त्यांच्या साहित्यिक कारकिर्दीतील हे एक उल्लेखनीय कार्य म्हणून त्याकडे पाहिले जाते..नोबेल समितीने म्हटले आहे की, ॲन कार्सन यांना हा पुरस्कार त्यांच्या धाडसी आणि नाविन्यपूर्ण लेखनासाठी देण्यात येत आहे. त्यांच्या लेखनातून अभिजात साहित्यपरंपरेचा आणि हलक्याफुलक्या, आधुनिक शैलीचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. या वैशिष्ट्यामुळे त्यांनी समकालीन साहित्याला एक वेगळी दिशा आणि नवा आयाम दिला आहे..Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : GST परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार होणार रद्द; लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या 5 मोठे बदल.ॲन कार्सन यांचा जन्म १९५० मध्ये कॅनडातील टोरोंटो येथे झाला. त्यांनी प्राचीन ग्रीक आणि रोमन साहित्याचा सखोल अभ्यास केला. १९८१ मध्ये ‘ओडी एट अमो एर्गो सम’ (Odi et Amo Ergo Sum) या विषयावरील त्यांचा डॉक्टरेट प्रबंध ‘क्लासिक्स’ या नियतकालिकात प्रकाशित झाला. आपल्या प्रदीर्घ साहित्यिक कारकिर्दीत कार्सन यांनी कविता, निबंध आणि विविध साहित्यप्रकारांमध्ये लेखन केले. त्यांनी साहित्यकृतींचे भाषांतरही केले असून, विविध विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाचे काम केले आहे..नोबेल समितीच्या निवेदनानुसार, लेखिका म्हणून संपूर्ण कारकिर्दीत कार्सन यांनी पारंपरिक साहित्यिक चौकटींपेक्षा वेगळ्या आणि हलक्याफुलक्या पद्धतीने लेखन केले. त्यांच्या या प्रयोगशील शैलीमुळे साहित्यिक अभिव्यक्तीच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या. त्यामुळे १९९० च्या दशकापासून त्यांच्या साहित्याला आंतरराष्ट्रीय कलात्मक आणि साहित्यिक क्षेत्रात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ॲन कार्सन यांच्या साहित्यिक योगदानाची दखल घेत त्यांना मिळालेला २०२६ चा साहित्यातील नोबेल पुरस्कार हा कॅनडाच्या साहित्यविश्वासाठीही महत्त्वाचा सन्मान मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.