Pakistan President: ''आम्ही हिंदूंना सहन करतो'', पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांबाबत राष्ट्रपती झरदारींचं संतापजनक विधान

Census Data vs Claims: पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील हिंदू आणि पाकिस्तानातील हिंदू यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलं आहे. पाकिस्तानातील हिंदू कसे सुरक्षित आहेत, असं सांगत त्यांनी 'आम्ही त्यांना सहन करतो' असं आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाकमधील हिंदूंबाबतचे आंतरराष्ट्रीय अहवाल भलतंच सांगत आहेत..झरदारी म्हणाले की, भारतीय लोक अखंड भारत या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतात, पण आम्ही मुस्लिम आहोत आणि आमची मानसिकता इतरांना सहन करण्याची आणि स्वीकारण्याची आहे. पाकिस्तानात राहणारी ४ टक्के हिंदू लोकसंख्या पूर्णपणे स्वतंत्र असून भारतापेक्षा पाकिस्तानात राहणे त्यांना जास्त पसंत पडेल..Prithviraj Chavan: ''तुम्ही माझा राजकीय खून केलात?'' पृथ्वीराज चव्हाणांना गोपीनाथ मुंडे काय म्हणाले होते? पडद्यामागे नेमकं काय घडलेलं?.'सहन करतो' शब्दावरून नवा वादएका देशाच्या राष्ट्रपतींनी आपल्याच नागरिकांसाठी 'सहन करतो' असा शब्द वापरल्याने जागतिक पातळीवर टीका होत आहे. राष्ट्रपतींच्या अशा विधानांमुळे तिथे अल्पसंख्याकांना समान दर्जाचे नागरिक न मानता 'दुसऱ्या श्रेणीचे नागरिक' मानले जात असल्याचे स्पष्ट होते..तीन वेळा अबॉर्शन झालं... स्वाती देवलने सांगितला डोळ्यात पाणी आणणारा प्रसंग; म्हणाली, 'तुषार खूप रडला कारण....पाकिस्तानातील हिंदूंची खरी स्थिती२०२३ च्या जनगणनेनुसार पाकिस्तानमध्ये हिंदू लोकसंख्या सुमारे ५२.१ लाख आहे. ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ २.१७ टक्के आहे. राष्ट्रपती झरदारी यांनी दावा केलेल्या ३ ते ४ टक्क्यांपेक्षा ही संख्या खूपच कमी आहे. याशिवाय, 'युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम'च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानात हिंदू, ख्रिश्चन आणि अहमदिया मुस्लिमांना सातत्याने हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, तसेच अल्पवयीन हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याचा धोका आजही मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.