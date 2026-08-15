ग्लोबल

Pakistan President: ''आम्ही हिंदूंना सहन करतो'', पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांबाबत राष्ट्रपती झरदारींचं संतापजनक विधान

Zardari's Remark on Minorities: झरदारी म्हणाले की, भारतीय लोक अखंड भारत या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतात, पण आम्ही मुस्लिम आहोत आणि आमची मानसिकता इतरांना सहन करण्याची आणि स्वीकारण्याची आहे.
Asif Ali Zardari Hindu statement controversy

Asif Ali Zardari Hindu statement controversy

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Census Data vs Claims: पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील हिंदू आणि पाकिस्तानातील हिंदू यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलं आहे. पाकिस्तानातील हिंदू कसे सुरक्षित आहेत, असं सांगत त्यांनी 'आम्ही त्यांना सहन करतो' असं आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाकमधील हिंदूंबाबतचे आंतरराष्ट्रीय अहवाल भलतंच सांगत आहेत.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
Hindu Muslim
Islamic community event
Marathi News Esakal
www.esakal.com