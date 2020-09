लशीमुळे उमेदवार आजारी पडला नव्हता; ऑक्सफर्डचा खुलासा  

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकासमवेत ब्रिटीश ड्रगमेकर कंपनी लसनिर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहे. भारतात सिरम इंस्टीट्यूटसमवेत ऑक्सफर्ड 'कोविशिल्ड' लशीची निर्मिती करत आहे. इंग्लंडमधील चाचणीदरम्यान एका उमेदवाराला काही गंभीर लक्षणे दिसून आल्यावर 6 सप्टेंबर रोजी ही चाचणी थांबवण्यात आली होती. 'ट्रान्सव्हर्स मायलिटिस' नावाचा दुर्मिळ असा पाठीचा विकार त्या उमेदवाराला दिसून आला होता.

चाचणीसाठी लस दिलेल्या उमेदवारांवर काही अनपेक्षित परिणाम दिसून आल्यामुळे एस्ट्राझेनेका लसीची ट्रायल तातडीने थांबवण्यात आली होती. परंतु, हे अनपेक्षित परिणाम एस्ट्राझेनेका लसीचा परिपाक नसल्याचा निर्वाळा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने दिला आहे.

AstraZeneca's trial illnesses may not be due to COVID-19 shot, reports Reuters quoting Oxford University.

