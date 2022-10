Uganda School Fire: युगांडात अंध मुलांच्या शाळेला भीषण आग, 11 विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू

By

कंपाला : अफ्रिकेतील युगांडातील अंध मुलांच्या एका शाळेला भीषण आग लागली असून यामध्ये ११ विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. तसेच इतर सहा जणांची प्रकृती गंभीर आहे, अशी माहिती रॉयटर्सनं दिली आहे. मंगळवारी मध्यरात्री ही घटना घडल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं. (At least 11 students die in Uganda blind school fire)

हेही वाचा: हुश्श...! अखेर WhatsAppची सेवा अंशतः सुरू; युजर्सना दिलासा

मुकोनो इथल्या एका अंध मुलांच्या शाळेत मंगळवारी मध्यरात्री १ वाजता ही आग लावली. दुर्घटनेचं हे ठिकाण कंपाला या राजधानीच्या शहरापासून पूर्वेला ३० किमी आहे. या भीषण आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही,अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

हेही वाचा: Vadodara Violence: गुजरातमध्ये दिवाळीत हिंसाचार! पोलिसांवर दगडफेक, फेकले पेट्रोल बॉम्ब

युगांडामध्ये शाळांना आगी लागणं ही सामान्य बाब झाली असून वसतिगृहांमध्ये बऱ्याचदा अशा आगी लागतात. बहुतेक आगी या दोषपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी वायरिंगमुळे झाल्याचं अधिकारी सांगतात. पण हे प्रकार या देशात जाणूनबुझून केल्याचंही काहीजण सांगतात.