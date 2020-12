येमेनमध्ये गृहयुद्धाचा भडका; पंतप्रधान, मंत्री उतरलेल्या विमानतळावरच स्फोट; 13 जणांचा मृत्यू

अदन - अरबी देश येमेनमधील अदन विमानतळावर बुधवारी बॉम्बस्फोटांचा धमाका झाला. रॉयटर्सन वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार या स्फोटामध्ये कमीत कमी 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच 12 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. स्फोट होण्याच्या काही वेळ आधीच सरकारच्या नव्या कॅबिनेट मंत्र्यांचे विमान याठिकाणी पोहोचलं होतं. हे सर्व मंत्री सौदी अरेबियाहून इथं परतले होते. येमेनमध्ये बराच काळ झालं गृहयुद्ध सुरू आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, घटनास्थळी असलेल्यांनी सांगितले की, विमान उतरल्यानंतर काही वेळातच विमानतळावर गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. पंतप्रधान मईन अब्दुलमलिक आणि राजदूत सईद अल जबर यांच्यासह कॅबिनेट सदस्यांना सुरक्षित जागी नेण्यात आलं. पंतप्रधान मईन यांनी ट्विट करून आपण सुरक्षित असल्याचं सांगितलं.

मईन यांनी म्हटलं की, मी आणि सरकारचे सदस्य अदनच्या हंगामी राजधानीत आहे. आम्ही सर्वजण ठीक आहे. त्यांनी सांगितलं की, अदन एअरपोर्टला टार्गेट करून करण्यात आलेला हा भ्याड हल्ला त्या युद्धाचा भाग आहे जो येमेन राज्य आणि तिथल्या लोकांविरोधात सुरू आहे.

#WATCH Yemen: At least 5 people killed & dozens more wounded in an attack on Aden airport, shortly after a plane carrying a newly formed govt for Yemen arrived from Saudi Arabia today, reports Reuters quoting a local security source

(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/a5Xf7vthzu

— ANI (@ANI) December 30, 2020