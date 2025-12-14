मृत्यू डोळ्यासमोर, पण घाबरला नाही; १० जणांचा जीव घेणाऱ्या हल्लेखोराची बंदूक हिसकावली अन्...; धाडसी हिरोचं शौर्य व्हिडिओत कैद

ऑस्ट्रेलियाचा प्रसिद्ध बोंडी बीच गोळीबाराने गोंधळून गेला. न्यू साउथ वेल्स पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, किमान १० जणांचा मृत्यू झाला आणि ११ जण जखमी झाले. जखमींमध्ये दोन पोलिसांचा समावेश आहे. दोन बंदूकधार्यांनी गोळीबार केला. कारवाईदरम्यान एक हल्लेखोर जागीच ठार झाला, तर दुसरा गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे. आता त्याच घटनेचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका नागरिकाने हल्लेखोराकडून बंदूक हिसकावून घेतली आणि त्याच्याकडे रोखली. त्यानंतर लोक त्याला हिरो म्हणत आहेत..सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या गोळीबारात एका सामान्य नागरिकाने मागून एका बंदूकधारी व्यक्तीवर हल्ला केला. बंदूकधारी व्यक्तीकडून शस्त्र हिसकावून घेतले आणि त्याच्याकडे रोखले. त्यानंतर लोक या व्यक्तीला खऱ्या आयुष्यातील हिरो म्हणत आहेत. व्हिडिओमध्ये असे दिसते की, एक हल्लेखोर सतत बंदूक चालवत आहे..Sydney Beach Shooting : किंकाळ्या अन् जीव वाचवण्याची धडपड! सिडनीतील गोळीबाराचा थरकाप उडवणारा VIDEO समोर....त्यानंतर हल्लेखोराने हल्लेखोराला मागेून पकडले. त्यानंतर हल्लेखोराचा तोल जातो आणि तो बंदूक खाली टाकतो आणि जमिनीवर पडतो. यानंतर, तो माणूस स्वतः हल्लेखोरावर बंदूक रोखतो. ही घटना घडली तेव्हा बोंडी बीचवर मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. गोळीबाराचा आवाज येताच, घबराट पसरली आणि शेकडो लोक सुरक्षिततेसाठी समुद्रकिनाऱ्यावरून पळून गेले. .सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये घाबरलेले लोक घाबरून इकडे तिकडे धावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पोलिसांना संध्याकाळी ६:४५ च्या सुमारास गोळीबार झाल्याचे वृत्त मिळाले, ज्यामुळे आपत्कालीन सेवांना मदत मिळाली. परिसराला वेढा घालण्यात आला आणि जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले. @jasetaylorkemp नावाच्या एका अनामिक अकाउंटवरून शेअर केलेला हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे. अनेकांनी तो लाईकही केला आहे..Sydney Shooting : ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत दहशतवादी हल्ला? दोन अज्ञातांकडून अंदाधुंद गोळीबार; १० जणांचा मृत्यू.सोशल मीडिया वापरकर्ते या व्हिडिओवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, "हा खऱ्या आयुष्यातील हिरो आहे, तो पदकाला पात्र आहे." दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, "छान, प्रत्येकाकडे इतके धाडस नसते." दुसऱ्याने लिहिले की, "भाऊ, आज तू माझे मन जिंकलेस.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.