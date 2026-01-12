Australia: भारतासह 'या' देशांना ऑस्ट्रेलियाकडून मोठा धक्का; नियम अधिक कडक केले, विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

ऑस्ट्रेलियाने ८ जानेवारी २०२६ पासून नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान तसेच भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा अर्जाची छाननी लक्षणीयरीत्या कडक केली आहे. या चार देशांना आता उच्च-जोखीम श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने या देशांना सरलीकृत विद्यार्थी व्हिसा फ्रेमवर्क अंतर्गत पुरावा पातळी २ वरून पुरावा पातळी ३ वर हलवले आहे..जेव्हा एखादा देश उच्च श्रेणीत ठेवला जातो तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की, अशा देशांच्या नागरिकांना अधिक कठोर तपासणी आणि अधिक कागदपत्रांच्या आवश्यकतांना सामोरे जावे लागेल. ऑस्ट्रेलियामध्ये व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची आता अधिक कठोर तपासणी केली जाईल. त्यांच्याकडून अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात आणि कठोर पार्श्वभूमी तपासणी केली जाऊ शकते. बँक स्टेटमेंट मॅन्युअली पडताळले जातील. .ट्रम्प व्हेनेझुएलाचे काळजीवाहू राष्ट्रपती, स्वत:च शेअर केला फोटो; काय म्हणाले?.अतिरिक्त इंग्रजी भाषेची प्रवीणता आवश्यक असू शकते आणि अधिकाऱ्यांना संस्थांशी संपर्क साधण्याचा अधिकार असेल. जरी ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने भारताला या श्रेणीत ठेवण्याचे विशिष्ट कारण दिलेले नसले तरी, भारतात बनावट पदवीधारकांच्या वृत्तानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियातील ६,५०,००० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे १४०,००० विद्यार्थी एकट्या भारतातील आहेत. २०२५ पर्यंत ऑस्ट्रेलियातील एकूण प्रवेशांपैकी हे चार देश अंदाजे एक तृतीयांश प्रवेश घेतील..Iran Protests : इराण पेटलं! सरकारविरोधी आंदोलनात ५०० जणांच्या मृत्यूंचा दावा; अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा इशारा.अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडा सारखे देश परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आपले दरवाजे बंद करत असल्याने, विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी चार सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव पर्याय उरला आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इंटरनॅशनल एज्युकेशन असोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिल हनीवूड म्हणाले, "इतर तीन देशांमध्ये प्रवेश मिळवू न शकलेले विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात अर्ज करत आहेत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये आम्हाला फसव्या आर्थिक आणि शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये वाढ दिसून आली आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.