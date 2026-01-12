ग्लोबल

Australia: भारतासह 'या' देशांना ऑस्ट्रेलियाकडून मोठा धक्का; नियम अधिक कडक केले, विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

Australia High Risk Category Countries: जेव्हा एखाद्या देशाला उच्च पातळीवर स्थान दिले जाते तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की अशा देशांच्या नागरिकांना अधिक कठोर तपासणी आणि अधिक कागदपत्रांच्या आवश्यकता लागू होतील.
ऑस्ट्रेलियाने ८ जानेवारी २०२६ पासून नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान तसेच भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा अर्जाची छाननी लक्षणीयरीत्या कडक केली आहे. या चार देशांना आता उच्च-जोखीम श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने या देशांना सरलीकृत विद्यार्थी व्हिसा फ्रेमवर्क अंतर्गत पुरावा पातळी २ वरून पुरावा पातळी ३ वर हलवले आहे.

