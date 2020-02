Video: दोघे जण माझ्या मागे बसले आहेत...

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : दोघांचा विमानातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होताना दिसत आहेत. पण, कोरोना व्हायरसचा धसका किती आहे, हे पाहायला मिळते.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे. जगभरामध्येही त्याची लागण होत असून, नागरिक हैरान झाले आहेत. या व्हायरसमुळे आतापर्यंत 2300 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, सोशल मीडियावर कोरोना व्हायरसला घाबरलेल्या एका तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये कोरोनापासून वाचण्यासाठी चक्क स्वत:ला त्यानं प्लॅस्टिकमध्ये गुंडाळून घेतले आहे.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020