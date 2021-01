आम्ही एकसंघ आहोत; राष्ट्रगीतातील शब्द बदलल्याची ऑस्ट्रेलियाची घोषणा

कॅनबेरा - देशातील मूळ नागरिकांच्या सन्मानार्थ ऑस्ट्रेलिया सरकारने आपल्या राष्ट्रगीतातील एका शब्दात बदल केला आहे. या बदलास पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ‘एकतेची भावना’ असे नाव दिले आहे. पंतप्रधान मॉरिसन यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रगीत ‘ॲडव्हान्स ऑस्ट्रेलिया फेअर’ ची दुसरी ओळ फॉर वुई आर यंग ॲड फ्री (आम्ही तरुण आणि स्वतंत्र आहोत) यात बदल केला आहे. ऑस्ट्रेलियाने 1984 नंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रगीतामध्ये बदल केला आहे.

फॉर वुई आर वन ॲड फ्री (आम्ही एकसंघ आणि स्वतंत्र आहोत) असे करत असल्याची घोषणा केली. हा बदल आजपासून लागू करण्यात आला. मॉरिसन यांनी म्हटले की, ऑस्ट्रेलिया हा पृथ्वीवरचा सर्वात यशस्वी बहुसांस्कृतिक देश आहे. देशातील महान एकता राष्ट्रगीतातून संपूर्णपणे प्रतिबिंबित करण्यासाठी हाच सर्वोत्तम काळ आहे. ही एकतेची भावना असून हेच सत्य आमचे राष्ट्रगीत जगासमोर मांडते, असे मॉरिसन यांनी नमूद केले.

Happy New Year Australia, because we are one and free!

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 31, 2020