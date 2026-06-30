Balen Shah News: नेपाळमध्ये नवा राजकीय वाद! बालेन शाहांच्या पक्षात ३५ हजार अल्पवयीन सदस्य? अडचणीत वाढ होणार

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांचा पक्ष एका गंभीर राजकीय आणि कायदेशीर वादात अडकला आहे. अधिकृत सदस्यसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात १८ वर्षांखालील अंदाजे ३५,२५७ सदस्य आहेत. नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी, तसेच बाल हक्क कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी याला देशाच्या कायद्यांचे आणि आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क करारांचे उल्लंघन म्हटले आहे..आरएसपीच्या सदस्यत्व अहवालानुसार, पक्षात एकूण ५,२३,४६५ सदस्य आहेत. यापैकी ३५,२५७ अल्पवयीन आहेत. बागमती प्रांतात १३,०११ अल्पवयीन सदस्य आहेत. कर्नाली प्रांतात सर्वात कमी, १,४१४ अल्पवयीन सदस्य आहेत. कोशी प्रांतात ६,२३५, मधेशमध्ये ३,०३०, गंडकीमध्ये ५,११६, लुंबिनीमध्ये ३,६४८ आणि पश्चिम प्रांतात २,८१३ अल्पवयीन सदस्य आहेत..भारतात 40 हजार कमावणारे स्वित्झर्लंडमध्ये 7 लाख पगार घेणाऱ्यांपेक्षा जास्त बचत करतात? व्हायरल व्हिडिओतून समोर आलं धक्कादायक वास्तव.प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, आरएसपीने राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी मुलांना पक्षाचे सदस्य म्हणून नोंदणी केली आहे. हे संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर खटला चालवला पाहिजे. बाल संघटनांनी म्हटले आहे की, नेपाळचे संविधान, निवडणूक कायदा आणि बाल हक्कांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय करार अल्पवयीन मुलांना राजकीय पक्षांचे औपचारिक सदस्य बनण्याची परवानगी देत नाहीत..बाल हक्क संघटनांचे म्हणणे आहे की, नेपाळ हा संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क कराराचा स्वाक्षरीकर्ता देश आहे. हा करार मुलांना राजकीय कार्यात सक्तीने किंवा संस्थात्मकरीत्या सहभागी करण्यास मनाई करतो. हे मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करते आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. 'चिल्ड्रन ॲज झोन्स ऑफ पीस नॅशनल कॅम्पेन' या बाल हक्क संघटनेने, आरएसपीने सर्व अल्पवयीन सदस्यांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. या संघटनेने नेपाळ निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय बाल हक्क परिषदेला या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आवाहनही केले आहे..तीस्ता नदी प्रकल्पावरून भारत-चीनमध्ये नवा संघर्ष! चिकन नेकजवळ हालचाली वाढल्या; भारताच्या चिंतेवर ड्रॅगनचं मोठं प्रत्युत्तर.अल्पसंख्यांक सदस्यत्वाच्या वादावर राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा मुद्दा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही, तर तो नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेतील सदस्यत्व पडताळणी आणि नियामक प्रणालीतील कमतरता देखील उघड करतो. आरएसपीने स्वतःला सातत्याने तरुणाई आणि बदलाचे प्रतीक म्हणून सादर केले आहे, परंतु या वादामुळे त्याच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.