ग्लोबल

Balen Shah News: नेपाळमध्ये नवा राजकीय वाद! बालेन शाहांच्या पक्षात ३५ हजार अल्पवयीन सदस्य? अडचणीत वाढ होणार

RSP Recruited Minors: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या सदस्यत्व अहवालामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या ५,२३,००० हून अधिक सदस्यांपैकी ३५,२५७ सदस्य अल्पवयीन असल्याचे आढळून आले आहे.
RSP Recruited Minors

RSP Recruited Minors

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांचा पक्ष एका गंभीर राजकीय आणि कायदेशीर वादात अडकला आहे. अधिकृत सदस्यसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात १८ वर्षांखालील अंदाजे ३५,२५७ सदस्य आहेत. नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी, तसेच बाल हक्क कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी याला देशाच्या कायद्यांचे आणि आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क करारांचे उल्लंघन म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
nepal
minor
Nepal PM Balendra Shah