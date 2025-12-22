Bangladesh Violence : बांगलादेशमध्ये चाललंय तरी काय? उस्मान हादीनंतर शेख हसीनांच्या आणखी एका कट्ट्रर विरोधकावर हल्ला; भर प्रचारसभेत झाडल्या गोळ्या

बांगलादेश: बांगलादेशमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या प्रचाराला लागले आहेत. अशातच राजकीय नेत्यांवरील हल्लेदेखील वाढले आहेत. उस्मान हादीनंतर आता शेख हसीना यांच्या आणखी एका कट्ट्रर विरोधकावर गोळीबार झाला आहे. मोतलेब सिकंदर असं या नेत्याचं नाव आहे. ते नॅशनल सिटीझन पार्टीचे प्रमुख नेते असल्याची माहिती आहे. .स्थानिक वृत्तपत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार, सोमवारी खुलना येथे निवडणूक प्रचार सुरू असताना मोतलेब सिकंदर यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या मानेला गोळी लागली. त्यानंतर त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोनडांगा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी रफीकुल इस्लाम यांनीही गोळीबार झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला..Abu Azmi on Bangladesh Mob Lynching : बांगलादेशात जमावाने हिंदू तरूणास बेदम मारून जाळलं ; संतापजनक घटनेवर अबू आझमींची प्रतिक्रिया, म्हणाले....‘जागो २४’ या वृत्तवाहिनीनुसार, सिकंदर यांच्या डोक्याला आणि मानेला गोळ्या लागल्या आहेत. घटनेनंतर हल्लेखोर फरार झाला असून, त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. उस्मान हादी प्रमाणेच सिकंदरवर यांच्यावरही गोळीबार झाल्याचं सांगितले जात आहे. उस्मान हादीला यांच्याही डोक्यात गोळी झाळून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान, सिकंदरवर झालेल्या गोळीबारानंतर एनसीपीकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. एनसीपी नेत्या महमूदा मितू म्हटले आहे की, “एनसीपीचे खुलना मंडळ प्रमुख मोतलेब सिकंदर यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला आहे. त्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना खुलना मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे”.Bangladesh violence : बांगलादेशमध्ये काहीतरी मोठं घडणार? भारताची चिंता वाढली; अमेरिकेनं नागरिकांना दिल्या अलर्ट राहण्याच्या सूचना.३७ वर्षीय मोतलेब सिकंदर खुलना येथील स्थानिक नेते आहेत. २०२४ मध्ये बांगलादेशमध्ये झालेल्या उठावा दरम्यान त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सिकंदर सोशल मीडियावरही सक्रिय होते. २०२५ मध्ये नाहिद इस्लाम यांनी पक्षाची स्थापना केल्यानंतर सिकंदर यांच्याकडे खुलना विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सिकंदर हे पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य होते. त्यांच्याकडे कार्यकर्ता दलाच्या प्रमुखपदाचीही जबाबदारी होती. संघटनात्मक पातळीवर एनसीपीमध्ये सिकंदर यांना अत्यंत मजबूत नेता मानले जात होते. तसेच शेख हसीना यांचे कट्टर विरोधकही होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.