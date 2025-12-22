ग्लोबल

Bangladesh Violence : बांगलादेशमध्ये चाललंय तरी काय? उस्मान हादीनंतर शेख हसीनांच्या आणखी एका कट्ट्रर विरोधकावर हल्ला; भर प्रचारसभेत झाडल्या गोळ्या

Sheikh Hasina Critic Motleb Sikandar Shot After Usman Hadi Attack : सोमवारी खुलना येथे निवडणूक प्रचार सुरू असताना मोतलेब सिकंदर यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या मानेला गोळी लागली. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Shubham Banubakode
बांगलादेश: बांगलादेशमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या प्रचाराला लागले आहेत. अशातच राजकीय नेत्यांवरील हल्लेदेखील वाढले आहेत. उस्मान हादीनंतर आता शेख हसीना यांच्या आणखी एका कट्ट्रर विरोधकावर गोळीबार झाला आहे. मोतलेब सिकंदर असं या नेत्याचं नाव आहे. ते नॅशनल सिटीझन पार्टीचे प्रमुख नेते असल्याची माहिती आहे.

