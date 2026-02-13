Bangladesh Election Result : बांगलादेशात BNP ला स्पष्ट बहुमत, तारिक रहमान होणार पंतप्रधान; भारतविरोधी 'जमात'ला मोठा झटका

शेख हसीनाच्या सरकारच्या पतनानंतर बांगलादेशमध्ये पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) मोठ्या विजयाकडे वाटचाल करत आहे. गुरुवारी २९९ मतदारसंघांमधील मतमोजणीनंतर,बीएनपी ने त्यांच्या प्रतिस्पर्धी जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीवर स्पष्ट मात केली आहे. आकडेवारीनुसार, BNP ने १६५ जागा जिंकल्या आहेत आणि इतर अनेक जागांवर आघाडी घेतली आहे, तर जमात-समर्थित आघाडी केवळ ४५ जागांवर आघाडीवर आहे..१७ वर्षांच्या निर्वासनानंतर मायदेशी परतलेल्या BNP चे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी निवडणूक क्षेत्रात आपले वर्चस्व दाखवले आहे. काही अहवालांनुसार त्यांनी ढाका-१७ आणि बोगरा-६ या दोन्ही महत्त्वाच्या जागा जिंकल्या आहेत. त्यांच्या विजयाच्या बातमीने BNP कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशात कोणाचे सरकार ? २९९ जांगासाठी मतदान सुरु, मतदारांना का करावे लागतेय एकाच दिवशी दोनदा मतदान?.ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीनाच्या सरकारच्या पतनानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांचा पक्ष, अवामी लीग, निवडणुकीच्या रिंगणातून पूर्णपणे बाहेर राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतात निर्वासित जीवन जगणाऱ्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या निवडणुकांना "जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक" आणि "प्रहसन" असे वर्णन केले आहे. .दरम्यान, अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी याला लोकशाहीचा विजय म्हटले आहे. शुक्रवारी दुपारपर्यंत अंतिम निकाल अपेक्षित आहेत. जर सध्याचा कल कायम राहिला तर तारिक रहमान बांगलादेशचे पुढचे पंतप्रधान होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.