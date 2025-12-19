Bangladesh Violence : क्रूरतेचा कळस! बांगलादेशात हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या; झाडाला बांधून मृतदेह जाळला...

विरोधी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांग्लादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि आंदोलनं सुरू आहेत. यादरम्यान जमावाकडून एका हिंदू तरुणाची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. इतकच नाही, तर मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह झाडाला बांधून पेटवण्यात आला आहे. या घटनेनं सध्या चांगलीच खळबळ उडाली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, दीपू चंद्र दास असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. तो एका कापड कारखान्यात काम करत होता, अशी माहिती पुढे आली आहे. तो भालुका उपजिल्ह्यातील दुबालिया पारा परिसरात भाड्याच्या घरात राहत होता. यावेळी जमावाने त्याच्या घरावर हल्ला केला. तसेच त्याला बेदम मारहाण करत त्याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. त्यानंतर संतप्त जमावाने त्याचा मृतदेह झाडाला बांधून आग लावली..गर्दीचा संताप! गोळ्या झाडून पळालेल्या आरोपींना गाठलं अन् ठेचून मारलं; तिहेरी हत्याकांडामुळे खळबळ.या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मृतदेह ताब्यात घेत तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या प्रकरणाची पोलिसांनी नोंद केली असून तरुणाच्या कुटुंबियाचा शोध घेतला जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Honour Killing : प्रेयसीनं घरी बोलावलं अन् तिच्या कुटुंबीयांनी प्रियकराचे हात-पाय बांधून गोळ्या झाडून केली निर्दयीपणे हत्या.दरम्यान, शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांग्लादेशच्या अनेक भागांत हिंसक आंदोलनं सुरू आहेत. आंदोलकांनी वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांवर, अवामी लीगच्या नेत्यांच्या घरांवर तसेच ऐतिहासिक स्थळांवर हल्ले केले आहेत. ढाका आणि चिटगावमध्ये भारतविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली असून, भारतीय राजनैतिक संकुलांवर दगडफेक झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मोहम्मद युनूस यांनी देशाला संबोधित करत हादी यांच्या हत्येतील दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याचं आश्वासन दिलं असून, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.