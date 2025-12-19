ग्लोबल

Bangladesh Violence : क्रूरतेचा कळस! बांगलादेशात हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या; झाडाला बांधून मृतदेह जाळला...

Hindu Youth Brutally Killed in Bangladesh : दीपू चंद्र दास असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. तो एका कापड कारखान्यात काम करत होता, अशी माहिती पुढे आली आहे. जमावाने त्याची हत्या केली आहे.
विरोधी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांग्लादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि आंदोलनं सुरू आहेत. यादरम्यान जमावाकडून एका हिंदू तरुणाची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. इतकच नाही, तर मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह झाडाला बांधून पेटवण्यात आला आहे. या घटनेनं सध्या चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

