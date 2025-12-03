Bangladesh: ''जोपर्यंत भारताचे तुकडे-तुकडे होत नाहीत, तोपर्यंत..'', बांगलादेशच्या लष्करी अधिकाऱ्याचं खळबळजनक विधान

Dhaka: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचीच भाषा आता बांगलादेशातले लोक बोलू लागले आहेत. देशाचे निवृत्त ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आझमी यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली आहे. जोपर्यंत भारताचे तुकडे-तुकडे होत नाहीत, तोपर्यंत बांगलादेशात शांतता निर्माण होऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले. आझमी यांचा भारताविरोधाचा रोष तसा जुनाच आहे..बांगलादेशच्या सैन्यात दीर्घकाळ सेवा केलेले आझमी हे १९७१ च्या युद्ध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलेले जमात-ए-इस्लामीचे नेते गुलाम आझम यांचे पुत्र आहेत. गुलाम आझम यांना १९७१ मध्ये हिंदू आणि स्वातंत्र्याचे समर्थक असलेल्या बंगाली लोकांच्या नरसंहारासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले होते..Dhule Market Redevelopment : धुळे पाचकंदील मार्केट पुनर्विकासाला मंजुरी; कोर्टात कॅव्हेट दाखल, कार्यवाहीला 'स्टे' नाही.अब्दुल्लाहिल अमान आझमी यांनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून मनातला द्वेष व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात, जोपर्यंत भारत देशाचे तुकडे-तुकडे होणार नाहीत, तोपर्यंत ते बांगलादेशला शांततेत जगू देणार नाहीत. देशातील प्रसारमाध्यमे, देशाची संस्कृती आणि बुद्धिजीवींच्या जगात भारत सर्वत्र हस्तक्षेप करत आहे..आझमी जी भाषा बोलत आहेत, तीच भाषा पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचीदेखील आहे. 'ब्लीड इंडिया विथ अ थाउझंड कट्स' या जुन्या रणनीतीनुसार ते बोलत आहेत. या रणनीतीचा उद्देश भारतासोबत थेट युद्ध करण्याऐवजी प्रॉक्सी युद्ध, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अंतर्गत अस्थिरतेद्वारे हळूहळू कमकुवत करणे आहे..प्रेमळ नातेसंबंधांची उकल आणि हास्याचा मनमुराद मेळ साधणारे ‘एकदा पाहावं करून’ लवकरच रंगभूमीवर!.बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर आझमी यांनीच बांगलादेशचे राष्ट्रगीत आणि संविधान बदलण्याची मागणी केली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी म्हटले होते की, "आमचे सध्याचे राष्ट्रगीत आमच्या स्वतंत्र बांगलादेशच्या अस्तित्वाच्या विरुद्ध आहे. ते बंगालच्या फाळणीचा आणि दोन बंगालच्या विलीनीकरणाचा काळ दर्शवते. दोन बंगालला एकत्र आणण्यासाठी तयार केलेले राष्ट्रगीत स्वतंत्र बांगलादेशचे राष्ट्रगीत कसे असू शकते? १९७१ मध्ये ते भारताने आमच्यावर लादले होते." असं त्यांचं म्हणणं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.