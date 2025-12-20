Bangladesh violence : बांगलादेशमध्ये काहीतरी मोठं घडणार? भारताची चिंता वाढली; अमेरिकेनं नागरिकांना दिल्या अलर्ट राहण्याच्या सूचना

Bangladesh Violence After Usman Hadi Death: Student leader Usman Hadi’s death has triggered violent protests in Dhaka : उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशमध्ये मोठा प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. शुक्रवारी रात्री माधमांची कार्यालयादेखील फोडण्यात आली आहेत. अशातच आज हादी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहे. त्यानंतर बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसाचाराच्या घटना घडू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेने बांगलादेशमधील त्यांच्या नागरिकांना अलर्ट राहण्याच्या सुचना केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शेजारचं राष्ट्र अशाप्रकारे अस्थिर होत असताना भारताची चिंतादेखील वाढली आहे. .बांगलादेशमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसह इतर देशांकडून त्यांच्या नागरिकांसाठी अॅडव्हायझरी जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नागरिकांना बांगलादेश मध्ये होणाऱ्या निदर्शनांपासून दूर राहण्याचा तसेच शक्यतो घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हादी यांच्या मृत्यूनंतर आज प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता अमेरिकेने वर्तवली आहे..Bangladesh Violence : क्रूरतेचा कळस! बांगलादेशात हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या; झाडाला बांधून मृतदेह जाळला....''अंत्यसंस्कारादरम्यान प्रवास करताना अडचणी येऊ शकतात. शांततापूर्ण सभेतदेखील हिंसाचार होऊ शकतो. ढाकासह आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकी नागरिकांनी गर्दीपासून आणि आंदोलन स्थळांपासून दूर राहावे'', असं आवाहन अमेरिकेकडून करण्यात आलं आहे. ''अधिक माहितीसाठी स्थानिक माध्यमांकडे लक्ष ठेवावं'', असा सल्लाही अमेरिकेकडून देण्यात आला आहे..Bangladesh Violence : 'कट्टरपंथी इस्लामी संघटनांकडून हिंदूंचा छळ, देवतांची विटंबना, महिलांची छेडछाड'; RSS ने व्यक्त केली चिंता.बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे आज उस्मान हादी यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी नमाज अदा केली जाईल. हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशमधील मोहम्मद युनूस सरकारने एक दिवसाचा राजकीय शोक जाहीर केला आहे. तसेच अधिकाधिक नागरिकांनी अंतसंस्कारावेळी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा हिंसाचार भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.