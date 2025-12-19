Barack Obama : बराक ओबामा यांच्या आवडत्या गाण्यांची 'प्ले लिस्ट' समोर...संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 'या' प्रार्थनेचा समावेश

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या २०२५ वर्षातील आवडत्या गाण्यांची प्ले लिस्ट आता समोर आली आहे. यात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या एका प्रार्थनेचा देखील समावेश आहे. खरं तर बराक ओबामा यांचे भारताशी असेलेले ऋणानुंबध सर्वांना माहिती आहे. या गाणांच्या यादीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. .बराक ओबामा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या आवडत्या गाण्यांची, चित्रपटांची यादी जाहीर केली आहे. यात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पसायदान या प्रार्थनेचा समावेश आहे. महिला गायक गाणव्य यांनी गायलेलं पसायदान आपलं आवडत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. गाणव्य यांनी ६ महिन्यांपूर्वी त्यांच्या निलाम या अल्बमध्ये हे पसायदान गायलं. त्यांच्या अधिकृत युट्यूब चॅनवरदेखील त्यांनी ते शेअर केली आहे..Donald Trump Vs Barack Obama: ओबामांना तुरुंगात पाठवण्याच्या तयारीत आहेत ट्रम्प! ; जाणून घ्या, नेमकं काय घडलय?.पसायदान शिवाय या यादीत ओलिव्हिया डीन याचं नाइस टू इच अदर, लेडी गागा याचं अब्राकाडाब्रा, एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड याचं नेव्हर फेल्ट बेटर, केंड्रिक लामार आणि एसझेडए याचं लूथर, गुन्ना याचं जस्ट से डॅट, व्हिक्टोरिया नोएल याचं इन द नेम ऑफ लव्ह या गाण्याचा देखील समावेश आहे..याशिवाय ओबामा यांनी २०२५ वर्षातील त्याचे आवडते चित्रपट, पुस्तकं यांची यादी देखील त्यांनी शेअर केली आहे. आवडत्या चित्रपटांमध्ये, वन बॅटल आफ्टर अनदर, सिनर्स, इट वॉज जस्ट अॅन अॅक्सिडेंट, हॅमनेट, सेंटिमेंटल व्हॅल्यू, नो अदर चॉईस, द सिक्रेट एजंट, ट्रेन ड्रीम्स, जे केली, गुड फॉर्च्युन आणि ऑर्वेल : 2+2=5 या चित्रपटांचा समावेश आहे..Barack Obama : महात्मा गांधींना जगाचे नेते म्हणणाऱ्या बराक ओबामांना काँग्रेसचं निमंत्रण; काय आहे खास कारण?.तसेच आवडत्या पुस्तकांमध्ये बेथ मेसी लिखीत पेपर गर्ल, सुसान चोई लिखीत फ्लॅशलाइट, जिल लेपोर लिखीत वी द पीपल, अँजेला फ्लॉर्नॉय लिखीत द वाइल्डरनेस, ब्रायन गोल्डस्टोन लिखीत देअर इज नो प्लेस फॉर अस, इथन रदरफोर्ड लिखीत नॉर्थ सन, अँड्र्यू रॉस सॉर्किन लिखीत १९२९, किरण देसाई लिखीत द लोनलीनेस ऑफ सोनिया अँड सनी, झॅडी स्मिथ लिखीत डेड अँड अलाइव्ह, इयान मॅक्युएन लिखीत व्हॉट वी कॅन नो आणि मिशेल ओबामा यांचं द लूक या पुस्तकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.