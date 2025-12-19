ग्लोबल

Barack Obama : बराक ओबामा यांच्या आवडत्या गाण्यांची 'प्ले लिस्ट' समोर...संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 'या' प्रार्थनेचा समावेश

Barack Obama Favorite Songs 2025 Playlist : बराक ओबामा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या 2025 या वर्षातल्या आवडत्या गाण्यांची, चित्रपटांची आणि पुस्तकांची यादी जाहीर केली आहे. यात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या प्रार्थनेचा समावेश आहे.
Barack Obama Favorite Songs 2025 Playlist

Barack Obama Favorite Songs 2025 Playlist

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या २०२५ वर्षातील आवडत्या गाण्यांची प्ले लिस्ट आता समोर आली आहे. यात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या एका प्रार्थनेचा देखील समावेश आहे. खरं तर बराक ओबामा यांचे भारताशी असेलेले ऋणानुंबध सर्वांना माहिती आहे. या गाणांच्या यादीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.

Loading content, please wait...
america
Barack Obama
Sant Dnyaneshwar Maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com