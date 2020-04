Coronavirus : बिल गेट्स यांच्याकडून मोदी सरकारचे कौतुक

नवी दिल्ली : मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे संस्थापक आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीपैकी एक असणारे बिल गेट्स यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं पत्र लिहून कौतुक केलं आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी होण्यासाठी जी पावलं उचलत आहे, ती अत्यंत प्रंशसनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी भारत सरकारने जी पावलं उचलली आहेत त्याचं आणि तुमच्या नेतृत्वाचं मी खरंच कौतुक करतो. देशातील हॉटस्पॉट ओळखून कोरोना बाधित रुग्णांना क्वारंटाइन करणं, लॉकडाउन जाहीर करणं, आरोग्य यंत्रणेला पाठींबा देण्यासाठी उचललेली पावलं हे प्रशंसनीय आहे, असे बिल गेट्स यांनी लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

Bill Gates writes to Prime Minister Narendra Modi: We commend your leadership and the proactive measures you and your government have taken to flatten the curve of the COVID-19 infection rate in India, such as adopting a national lockdown... pic.twitter.com/zDUiNTnE8M

— ANI (@ANI) April 22, 2020