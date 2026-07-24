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Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू

Pakistan Terror Attack: खैबर पख्तुनख्वामधील एका सुरक्षा चौकीवर आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले वाहन घुसवले. त्यानंतर त्या वाहनाचा स्फोट झाला. हा हल्ला टँक जिल्ह्यात झाला.
Pakistan Suicide Attack

Pakistan Suicide Attack

ESakal

Vrushal Karmarkar
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पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्ह्यात एका आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले वाहन सुरक्षा चौकीवर घुसवले. ज्यात १२ लष्करी जवानांसह किमान १५ जण ठार झाले. पाकिस्तान लष्कराने शुक्रवारी हे निवेदन जारी केले. हा हल्ला खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील एका सुरक्षा चौकीवर झाला. पाकिस्तानी लष्कराच्या माध्यम शाखेने म्हटले आहे की, "खैबर पख्तुनख्वामधील या आत्मघाती हल्ल्यात १५ जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ज्यात १२ लष्करी जवान, दोन पोलीस आणि वन विभागाच्या एका माजी सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे."

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