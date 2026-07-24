Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्ह्यात एका आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले वाहन सुरक्षा चौकीवर घुसवले. ज्यात १२ लष्करी जवानांसह किमान १५ जण ठार झाले. पाकिस्तान लष्कराने शुक्रवारी हे निवेदन जारी केले. हा हल्ला खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील एका सुरक्षा चौकीवर झाला. पाकिस्तानी लष्कराच्या माध्यम शाखेने म्हटले आहे की, "खैबर पख्तुनख्वामधील या आत्मघाती हल्ल्यात १५ जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ज्यात १२ लष्करी जवान, दोन पोलीस आणि वन विभागाच्या एका माजी सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.".लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, टँक जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात सुरक्षा दलांनी १२ दहशतवाद्यांना ठार केले. निवेदनात म्हटले आहे की, "हल्लेखोरांनी वाहन सुरक्षा परिमितीच्या भिंतीवर आदळले. या स्फोटामुळे तपासणी नाक्याचे मोठे नुकसान झाले." या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही गटाने तात्काळ स्वीकारली नाही, परंतु या भागात इस्लामिक दहशतवादी गट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानचा मोठा प्रभाव आहे. हा प्रदेश इस्लामिक अतिरेकी गट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानकडून वाढत्या हिंसाचाराने ग्रासला आहे..बांगलादेशात मोठा राजकीय उलटफेर! राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचा राजीनामा; कार्यकाळ २०२८ पर्यंत असतानाही का पद सोडले?.या प्रदेशात अतिरेकी हिंसाचारात मोठी वाढ झाली असून, याचे मुख्य कारण बंदी घातलेला टीटीपी गट आहे. या गटाने अलिकडच्या वर्षांत खैबर पख्तुनख्वामध्ये हल्ले तीव्र केले आहेत. पाकिस्तानने यापूर्वी खैबर पख्तुनख्वा आणि दक्षिणेकडील सीमावर्ती प्रांत बलुचिस्तानमधील वाढत्या हल्ल्यांसाठी अफगाणिस्तानातून पसरणाऱ्या बंडखोरीला जबाबदार धरले आहे. तर तालिबान सरकार अफगाण सहभाग नाकारते. .Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतासह ६० देशांना झटका, नवीन टॅरिफ जाहीर; व्यापारावर होणार परिणाम .या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये प्राणघातक हवाई हल्ले केले आहेत. अफगाण भूमीवरील दहशतवाद्यांच्या तळांना लक्ष्य केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. तालिबान प्रशासन आणि संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे आहे की, जूनमधील या पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिक मारले गेले. या हल्ल्यांमुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आरोपांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले गेले असून, सीमेवर सतत तणाव निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.