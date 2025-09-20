ग्लोबल

Airport Bomb: धक्कादायक! डब्लिन विमानतळ बॉम्ब आढळला, टर्मिनल २ रिकामे केले, घटनेने खळबळ

Dublin Airport Bomb: आयर्लंडमधील डब्लिन विमानतळावर बॉम्ब आढळला. संशयास्पद पॅकेज आढळल्यानंतर टर्मिनल २ रिकामे करण्यात आले होते. यामुळे विमानतळावर भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Dublin Airport Bomb

Dublin Airport Bomb

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सुरक्षेच्या कारणास्तव आयर्लंडमधील डब्लिन विमानतळ तात्काळ रिकामे करण्यात आले. खबरदारीचा उपाय म्हणून शनिवारी (२० सप्टेंबर २०२५) टर्मिनल २ रिकामे करण्यात आले. सुरक्षेच्या धोक्याचे नेमके कारण अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार विमानतळावर संशयास्पद पॅकेज किंवा बॉम्ब आढळल्याच्या वृत्तामुळे हे स्थलांतर करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Airport
Threat
bomb blast
bomb

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com