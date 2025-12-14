Brazil Drug Bust : ट्रकच्या टायरमध्ये लपवला होता ३५० कोटींचा माल, चाणाक्ष कुत्र्यामुळे मोठे रॅकेट उघड, नेमकं काय घडलं?

ब्राझीलमध्ये एका कुत्र्याच्या चाणाक्षपणामुळे पोलिसांनी ३५० कोटींचे घबाड हाती लागले असून याची आता जगभर चर्चा होत आहे. महामार्गावर पोलिस नियमित तपासणी करत होते. एका ट्रकला थांबवण्यात आले आणि त्याचा चालक सुरुवातीपासूनच अस्वस्थ दिसत होता. वाहनाची कागदपत्रे पूर्ण होती पण तो पोलिसांना उडवा उडवीची उत्तरे देत होता.त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला अन् पुढे त्याचा पर्दाफाश झाला. .जेव्हा पोलिसांनी ट्रक आणि त्याच्या प्रवासाबद्दल प्रश्न विचारले तेव्हा चालकाची उत्तरे वारंवार बदलत होती. कधीकधी तो मालाचे स्वरूप बदलत असे, तर कधीकधी तो मार्गाबद्दल वेगळीच गोष्ट सांगत असे. त्याच्या चिंताग्रस्त शांततेमुळे अधिकाऱ्यांचा संशय आणखी वाढला. पोलिसांनी ताबडतोब स्निफर कुत्र्यांची एक टीम बोलावली. या कुत्र्यांना ड्रग्ज आणि तस्करी शोधण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते. ट्रकची तपासणी सुरु होताच धक्कादायक कहाणी समोर आली. . ट्रकच्या चाकांजवळ आणि टूलबॉक्सजवळ कुत्रे हुंगू लागले आणि तिथेच घटमळू लागले त्याच भागांकडे बोट दाखवत होते. ट्रकच्या टायरमध्ये काहीतरी लपलेले आहे हे स्पष्ट झाले. जेव्हा कुत्रे सतत एका विशिष्ट टायर बोट दाखवत होते, तेव्हा पोलिसांना खात्री पटली की रहस्य तिथेच आहे. विलंब न करता, अधिकाऱ्यांनी टेक्निकल टीमला बोलावले आणि टायरची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले. .पोलिसांनी ट्रकचा टायर कापला तेव्हा आत मोठ्या प्रमाणात पॅकेटमध्ये पॅक केलेले ड्रग्ज आढळले. बाहेरून संशय येऊ नये म्हणून टायरमध्ये बदल करण्यात आले होते. घटनास्थळी उपस्थित असलेले अधिकारीही या शोधाने आश्चर्यचकित झाले.सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जप्त केलेल्या ड्रग्जची किंमत सुमारे ₹३५० कोटी इतकी आहे. अलिकडच्या काळात ब्राझीलमध्ये जप्त केलेल्या ड्रग्जपैकी हा सर्वात मोठा ड्रग्जपैकी एक मानला जातो..अर्जेंटिना-ब्राझील सामन्यात राडा; पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये कित्येक फॅन्स रक्तबंबाळ! मेस्सीने घेतला मोठा निर्णय....पोलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरला घटनास्थळी अटक केल्याचे वृत्त आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या टोळीचा यात सहभाग असल्याचा संशय आहे. परदेशी स्निफर डॉग्सच्या गुप्त माहितीने संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.