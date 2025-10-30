Brazil Drug Raid : पोलिसांची ड्रग्ज माफियांवर सर्वात मोठी कारवाई, छाप्यादरम्यान १३० जणांचा मृत्यू; सुप्रीम कोर्टाने अहवाल मागवला

Summaryब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे.संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संघटनांनी या घटनेला “नरसंहार” म्हटले आहे.पोलिसांचा दावा आहे की "रेड कमांड" टोळीने प्रथम गोळीबार व बॉम्बहल्ले केले..ब्राझीलमध्ये पोलिसांनी ड्रग्ज माफियांविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली. मंगळवारी सकाळी २,५०० पोलिस अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी हेलिकॉप्टरचा वापर करून राजधानी रिओ दि जानेरोच्या अनेक भागात छापे टाकले.या छाप्यादरम्यान आतापर्यंत १३० जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात चार पोलिस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. नागरिक पोलिसांवर अतिरेकी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत आहेत आणि राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने करत आहेत. ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागितला आहे. .संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संघटनांनी ब्राझीलच्या इतिहासातील सर्वात घातक पोलिस कारवाईंपैकी एक असलेल्या या "नरसंहाराबद्दल" चिंता व्यक्त केली आहे. अधिकारी "नार्को-दहशतवाद" विरोधात लढत असल्याचा दावा करतात, परंतु नागरिक न्यायाची मागणी करत आहेत..पोलिसांवरील आरोपांना उत्तर देताना असे म्हटले आहे की पोलिस पथके पुढे जाताच रेड कमांड टोळीच्या सदस्यांनी गोळीबार केला. या टोळीने रस्त्यांवर जाळणारे बॅरिकेड्सही उभारले आणि ड्रोनमधून बॉम्ब टाकले. असे करून, त्यांना पोलिसांना थांबवायचे होते. .ब्राझीलच्या रस्त्यांवर मृतदेहांचा खचपोलिसांच्या छाप्यांमध्ये आतापर्यंत १३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. रस्त्यावर मृतदेह ठेवून जनतेने निषेध केला. ब्राझीलच्या अलीकडील इतिहासातील ही पोलिस कारवाई सर्वात हिंसक होती. म्हणूनच मानवाधिकार संघटनांनी या मृत्यूंची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाने रिपोर्ट मागितलापोलिसांची ही कारवाई सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय आहे. आता न्यायालयाने मृतांची संख्या आणि मृतदेहांच्या स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मृतदेहांचे तुकडे आणि चाकूने वार केल्याच्या जखमांच्या बातम्या देखील आल्या आहेत..FAQs प्र.१: ब्राझीलमध्ये पोलिस कारवाई का करण्यात आली? ➡️ ड्रग्ज माफिया आणि “रेड कमांड” नावाच्या टोळीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली.प्र.२: या कारवाईत किती लोकांचा मृत्यू झाला? ➡️ आतापर्यंत १३० लोकांचा मृत्यू झाला असून त्यात चार पोलिस अधिकारीही आहेत.प्र.३: नागरिक काय आरोप करत आहेत? ➡️ नागरिक पोलिसांवर अतिरेकी बळाचा वापर आणि अन्याय्य हत्यांचे आरोप करत आहेत.प्र.४: सर्वोच्च न्यायालयाने काय भूमिका घेतली आहे? ➡️ न्यायालयाने या संपूर्ण घटनेचा व मृत्यूंचा अहवाल मागवला आहे.प्र.५: आंतरराष्ट्रीय संस्थांची काय प्रतिक्रिया आहे? ➡️ संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संघटनांनी या कारवाईला “नरसंहार” म्हटले असून चौकशीची मागणी केली आहे.प्र.६: पोलिसांनी स्वतःचे बचाव कसे केले आहे? ➡️ पोलिसांनी सांगितले की टोळीनेच प्रथम हल्ला करून गोळीबार आणि ड्रोन बॉम्बहल्ले केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.