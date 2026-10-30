Brett Sylvia : इराण युद्धाची गोपनीय माहिती लीक केल्याचा आरोप; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याला केले बडतर्फ

Brett Sylvia Removed From Pentagon J5 Role : अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात गोपनीय माहिती फुटल्याच्या प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल ब्रेट सिल्व्हिया यांना पदावरून हटवले आहे. इराण आणि रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित अत्यंत गोपनीय लष्करी माहिती पत्रकारांना दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत सिल्व्हिया यांची भूमिका संशयास्पद आढळल्यानंतर पुढील तपासासाठी हे प्रकरण अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांबाबतचा तपास अद्याप सुरू आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.तीन पॉलिग्राफ चाचण्यांत अपयश आल्याचा दावा‘रॉयटर्स’ आणि अन्य अमेरिकी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्रेट सिल्व्हिया हे पेंटागॉनच्या जॉइंट स्टाफमध्ये ‘स्ट्रॅटेजी, प्लॅन्स अँड पॉलिसी’ अर्थात J5 विभागाचे संचालक म्हणून कार्यरत होते. अमेरिकेच्या लष्करी धोरणांची आखणी आणि वरिष्ठ लष्करी नेतृत्वाला सल्ला देण्याची जबाबदारी या विभागाकडे असते..अंतर्गत तपासादरम्यान सिल्व्हिया यांच्यावर गोपनीय माहिती अनधिकृतपणे प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला. एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाशी संबंधित पॉलिग्राफ म्हणजेच खोटे बोलणे ओळखण्याच्या चाचण्यांमध्ये सिल्व्हिया अपयशी ठरले. त्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मात्र, पॉलिग्राफ चाचणीचा निकाल हा स्वतःहून गैरवर्तन सिद्ध करणारा निर्णायक पुरावा नसतो. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप आणि तपासाचे निष्कर्ष यांत फरक करणे महत्त्वाचे आहे..जून २०२५ पासून पत्रकारांशी संपर्कात असल्याचा आरोपतपास अहवालानुसार, सिल्व्हिया यांनी जून २०२५ पासून पत्रकारांशी संपर्क साधून गोपनीय माहिती देण्यास सुरुवात केल्याचा संशय आहे. यासाठी त्यांनी ‘सिग्नल’ या एनक्रिप्टेड मेसेजिंग ॲपचा वापर केल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, व्हर्जिनियातील आर्लिंग्टन येथे एका पत्रकारासोबत प्रत्यक्ष भेट घेतल्याचाही उल्लेख तपास अहवालात आहे. संबंधित पत्रकार पेंटागॉनमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली अधिकृत मान्यता गमावलेल्या पत्रकारांपैकी एक होता..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.या भेटीदरम्यान सिल्व्हिया यांनी गोपनीय अहवाल वाचताना केलेल्या नोंदींच्या आधारे युक्रेनला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीसंबंधी माहिती तोंडी सांगितल्याचा आरोप आहे. ही माहिती देण्यापूर्वी त्यांनी आवश्यक अधिकृत परवानगी घेतली नव्हती, असेही तपासात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे..सिग्नलवरील संभाषण हटवल्याचा संशयया प्रकरणात सिग्नल ॲपवरील संदेश आणि कॉल हटवल्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. तपास अहवालानुसार, सिल्व्हिया यांना इराणशी संबंधित असू शकणारा एक संदेश मिळाला होता. मात्र, तपासकर्त्यांना माहिती देताना त्यांनी संपूर्ण संभाषण चुकून हटवल्याचे सांगितले. अमेरिकी अधिकाऱ्यांना हे संभाषण हेतुपुरस्सर हटवण्यात आले असावे, असा संशय असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या संशयाची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही..Russia-Ukraine Ceasefire: रशिया अन् युक्रेन यांच्यात युद्धविराम सुरू... डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नीची महत्त्वाची भूमिका .न्याय विभागाकडून पुढील तपासपेंटागॉनचे प्रवक्ते सीन पार्नेल यांनी व्यापक तपासानंतर संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी न्याय विभागाकडे संदर्भ देण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पत्रकारांशी संपर्क आणि गोपनीय माहितीच्या प्रसारणावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात अधिक तीव्र केले आहेत. अशा प्रकारच्या माहितीगळतीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे..दरम्यान, सिल्व्हिया यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सुरू असल्याने या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नाहीत. या प्रकरणामुळे अमेरिकी लष्करातील गोपनीय माहितीचे संरक्षण, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि माध्यमांशी असलेले संबंध यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. अन्य अमेरिकी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्रेट सिल्व्हिया हे पेंटागॉनच्या जॉइंट स्टाफमध्ये ‘स्ट्रॅटेजी, प्लॅन्स अँड पॉलिसी’ अर्थात J5 विभागाचे संचालक म्हणून कार्यरत होते. अमेरिकेच्या लष्करी धोरणांची आखणी आणि वरिष्ठ लष्करी नेतृत्वाला सल्ला देण्याची जबाबदारी या विभागाकडे असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.