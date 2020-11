कोरोनाची दुसरी लाट, फ्रान्सपाठोपाठ आता ब्रिटनमध्येही लॉकडाऊन

लंडन- युरोपमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. आता अनेक देशांनी पुन्हा लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. फ्रान्सनंतर आता ब्रिटनमध्येही लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी कोरोनाचा धोका पाहता देशात लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 5 नोव्हेंबरपासून लॉकडाऊन सुरु होईल.

ब्रिटनमध्ये चार आठवड्यांचा लॉकडाऊन लागू करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पब, रेस्तराँ, निकड नसलेली दुकाने आणि दुसऱ्या सेवा सुरु करण्यावर बंदी असेल. इंग्लंडमध्ये 5 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबरपर्यंत लॉकडाऊन राहणार असल्याचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी सांगितले.

पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या अधिकृत टि्वटर अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून त्यात नागरिकांना घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चार आठवड्यानंतर परिस्थितीचे समीक्षण केले जाईल आणि तेव्हा हा लॉकडाऊन बाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

नागरिकांनी आपल्या घरातून केवळ खाण्या-पिण्याच्या वस्तू आणणे, औषधे-वैद्यकीय सल्ला, व्यायाम, अभ्यास किंवा महत्त्वाच्या कामासाठीच घराबाहेर पडावे, असेही त्यात सांगण्यात आले आहे. वर्क फ्रॉम होम करता येणे शक्य असेल त्याचा अवलंब करण्यासही सांगण्यात आले आहे. परंतु, या कालावधीत शाळा, गरजेची दुकाने सुरु राहतील.

