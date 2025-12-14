ग्लोबल

Brown University Firing : परीक्षेवेळी गोळीबार, शेवटचा पेपर देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ८ जण जखमी

अमेरिकेतील ब्राउन युनिव्हर्सिटीत अज्ञाताने परीक्षेवेळी बेछूट गोळीबार केल्याची घटना घडलीय. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली असून गोळीबारात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर ८ जण जखमी झाले आहेत.
सूरज यादव
अमेरिकेतील रोड आयलँड इथं ब्राउन युनिव्हर्सिटीत अज्ञातानं बेछूट गोळीबार केला. यात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय तर ८ जण जखमी झाले आहेत. मृत्यू झालेले दोन्ही विद्यार्थी शेवटची परीक्षा देण्यासाठी आले होते. पोलिसांनी सांगितले की, संशयिताला अद्याप अटक केलेली नाही. पोलिसांनी युनिव्हर्सिटी कँपसशिवाय आजूबाजूच्या परिसरात शोध मोहिम सुरू केली आहे.

