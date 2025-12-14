Brown University Firing : परीक्षेवेळी गोळीबार, शेवटचा पेपर देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ८ जण जखमी

अमेरिकेतील रोड आयलँड इथं ब्राउन युनिव्हर्सिटीत अज्ञातानं बेछूट गोळीबार केला. यात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय तर ८ जण जखमी झाले आहेत. मृत्यू झालेले दोन्ही विद्यार्थी शेवटची परीक्षा देण्यासाठी आले होते. पोलिसांनी सांगितले की, संशयिताला अद्याप अटक केलेली नाही. पोलिसांनी युनिव्हर्सिटी कँपसशिवाय आजूबाजूच्या परिसरात शोध मोहिम सुरू केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोर काळे कपडे घालून इंजिनिअरिंग बिल्डिंगमध्ये घुसला होता. त्याने अचानक बंदुकीतून गोळीबार सुरू केला. महापौर ब्रेट स्माइली यांनी सांगितलं की, सर्व विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ परिसरातच थांबण्यास सांगितलं आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून सांगितले जात नाही तोपर्यंत घरी जाण्याचा प्रयत्न करू नये..India USA Trade : भारतावरील आयातशुल्काच्या विरोधात ठराव; अमेरिकेत खासदारांचा पुढाकार; ट्रम्प यांच्या कृतीला विरोध!.लवकरच संशयितांना पकडलं जाईल असंही महापौरांनी सांगितलं. गोळीबाराच्या घटनेत जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थी त्यांच्या प्रोजेक्टवर काम करत होते. एका विद्यार्थ्यानं सांगितलं की, मी गोळीबाराचा आवाज ऐकला तेव्हा भीती वाटली. गोळीबाराच्या घटनेपासून काही अंतरावरच आम्ही होतो. आम्ही घाबरल्यानं लपून बसलो होतो..विद्यापीठात झालेल्या गोळीबाराच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या आपण फक्त पीडितांसाठी प्रार्थना करू शकतो असं म्हटलंय. ब्राउन युनिव्हर्सिटीत झालेल्या हल्ल्याची माहिती मिळालीय. एफबीआय घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. हा हल्ला खूपच भयंकर होता असंही त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.